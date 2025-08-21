México

El albergue animal más grande de México recibe donativo por parte del ‘Team Noche’ de La Casa de los Famosos 3

El equipo de Aarón Mercury cumplió con su palabra en representación de todos sus compañeros de equipo

Por Jazmín González

(Infobae México: Jesús Avilés)
En medio de los estragos que dejó la eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México y la nueva nominación, se dio a conocer que los habitantes del cuarto noche cumplieron con la promesa que le hicieron al público.

Cabe recordar que tras la tercera nominación, ‘El Guana’, Mar Contreras, Aarón Mercury y Abelito prometieron al público donar 10 mil pesos cada uno a un albergue animal si todos permanecían en la casa.

Debido a que la tercera eliminada resultó ser el ‘bombón asesino’, el equipo del creador de contenido cumplió la promesa e hizo llegar el apoyo a uno de los centros más importantes de México.

Aarón Hernández González, mejor conocido
Aarón Hernández González, mejor conocido como Aarón Mercury, cumple su promesa y hace donativo.(Instagram)

El albergue animal más grande de México recibe apoyo del ‘Team Noche’ de La Casa de los Famosos

Ante la incertidumbre por conocer si los habitantes de la casa más famosa de México cumplirían con su palabra, el Albergue Pergatuzoo dio a conocer a través de sus redes sociales que habían recibido el apoyo prometido.

“Infinitas gracias a ‘El Guana’, Aarón Mercury, Mar Contreras, Alexis Aya, Abelito y Aldo de Nigris por su donativo. Puro Team Noche. Ellos cumplieron, se quedaron y gracias a ellos tuvimos pancitas llenas”, escribieron junto a un video en agradecimiento.

De acuerdo con el personal del lugar, se trata del albergue más grande de México, ya que cuenta con una población de 2590 animales, por lo que 25 bultos de alimento se terminan en tan solo 3 días.

Clip de donación por parte del equipo de Aarón Mercury se vuelve viral. Crédito: X:@alberguepergatu

El breve clip adquirió notoriedad en redes sociales rápidamente, por lo que horas más tarde aclararon que se trataba de la parte que prometió Mercury, ya que su equipo acudió a entregar la ayuda y mencionó que era en representación del cuarto noche.

“Recibimos el apoyo de Aaron Mercury a nombre de su Team Noche, ya que ellos lanzaron el reto de que si se quedaban donarían alimento para albergues que lo necesiten. Ellos nos visitaron y comprobaron que efectivamente el albergue reciba el donativo”, señalaron.

El resto de los integrantes del equipo tambié están cumpliendo con su palabra, pues a través de sus redes sociales han dado a conocer que el donativo llegará a otros albergues que también están registrados.

(Captura de pantalla)
La reacción del público al donativo de Team Noche

Algunos de los seguidores del programa señalaron que prefierian ese tipo de agradecimiento a retos dentro de la casa, mientras que otros admitieron que no creían que cumplirían con su palabra.

Qué maravilla, gracias a los habitantes que cumplieron“, “A mí lo único que me importa es que esos perritos tienen comida” y “Así me gusta que me callen la boca, yo sí pensaba que solo quedarían en palabras”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

(Captura de pantalla)
