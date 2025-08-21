México

Cómo usar vinagre con agua oxigenada para aprovechar sus beneficios limpiadores de forma segura

A pesar de sus muchos beneficios, estos dos ingredientes juntos deben usarse con precaución

Por Abigail Gómez

Guardar
Ambos ingredientes son valorados por
Ambos ingredientes son valorados por sus propiedades limpiadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diversos ingredientes que son ampliamente reconocidos y usados desde tiempos remotos para limpieza del hogar debido a los beneficios que se le atribuyen para eliminar manchas y malos olores.

Entre ellos sin duda destacan el vinagre blanco y el agua oxigenada, sin embargo, es probable que más de uno los use de manera errónea, lo cual incluso puede ser riesgoso debido a las propiedades químicas de ambos ingredientes.

Es por eso que aquí te contamos no solo sobre sus increíbles propiedades limpiadoras, sino también sobre la manera correcta de usarlos juntos para obtener los mejores resultados sin poner en riesgo tu salud.

Estos ingredientes deben usarse con
Estos ingredientes deben usarse con las debidas precauciones. (Clorox)

Estos son los poderosos beneficios de limpiar con vinagre blanco y agua oxigenada

La combinación de vinagre blanco y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) se utiliza como una solución limpiadora en el hogar por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. Entre sus principales beneficios destacan:

  • Desinfección de superficies: El vinagre blanco tiene efectos antimicrobianos y el agua oxigenada es un potente desinfectante, lo que ayuda a eliminar bacterias, virus y algunos hongos de mesas, cocinas, baños y otros espacios.
  • Eliminación de olores: Ambos productos ayudan a neutralizar olores desagradables en superficies y ambientes cerrados.
  • Limpieza de alimentos: Utilizados por separado, pueden reducir bacterias y residuos en frutas y verduras si se enjuagan correctamente después.
  • No deja residuos tóxicos: Estos compuestos se descomponen en agua y oxígeno, por lo que no suelen dejar residuos tóxicos en las superficies.
  • Efectos sobre manchas: Ayudan a quitar algunas manchas orgánicas de telas, pisos y cerámicos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar mezclar vinagre blanco y agua oxigenada para crear una mezcla limpiadora

Si bien ambos ingredientes pueden usarse juntos para mejores resultados limpiadores, es importante mencionar que no se recomienda mezclar vinagre blanco y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) en un mismo recipiente.

La combinación directa de ambos puede producir ácido peracético, una sustancia que puede resultar irritante para la piel, los ojos y las vías respiratorias, además de generar vapores potencialmente dañinos.

Forma segura de utilizarlos como limpiadores:

  1. Llena un rociador con vinagre blanco y otro con agua oxigenada (al 3%, que es la concentración habitual para uso doméstico).
  2. Rocía primero una capa de vinagre blanco sobre la superficie a limpiar.
  3. Deja actuar durante unos minutos.
  4. Rocía después el agua oxigenada sobre la misma superficie.
  5. Deja que actúe durante varios minutos más.
  6. Enjuaga con agua limpia o seca con un paño húmedo.

Este método aprovecha el poder desinfectante de ambos productos sin mezclarlos, lo que reduce el riesgo asociado a su combinación directa.

Usa guantes y ventila bien el área durante la limpieza y no los utilices en combinación sobre personas, alimentos o animales. Con estos consejos podrás obtener sus beneficios sin daño a tu salud.

Temas Relacionados

vinagre blancolimpiezamexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento forzado hacia Guatemala por violencia: los acusa de posibles vínculos con criminales

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que más de 100 mexicanos son albergados en su territorio tras huir de Chiapas

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento

Mía Rubín sufrió crisis de ansiedad por duras críticas en televisión: “No paraba de temblar”

La experiencia en el programa de Televisa puso a prueba no solo el talento de Mía Rubín, sino también su fortaleza emocional frente a la crítica pública

Mía Rubín sufrió crisis de

FMF abre investigación por las riñas en los partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América

La Dirección de Seguridad esclarecerá qué pasó al interior del Estadio Akron y del UANL por las riñas entre aficionados

FMF abre investigación por las

Diputado de Morena minimiza descarrilamiento del Tren Maya: “Fue un incidente menor, leve”

“No hubo daños contra nada”, expuso Leonel Godoy al salir de la sesión de la Comisión Permanente

Diputado de Morena minimiza descarrilamiento

Hugo Aguilar invita a reunión de la nueva SCJN a abogado de padres de los 43 normalistas

Bajo el lema “la reconciliación de la Justicia con el pueblo de México”, integrantes de la nueva Corte llevan a cabo cuarta reunión de trabajo

Hugo Aguilar invita a reunión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento forzado hacia Guatemala por violencia: los acusa de posibles vínculos con criminales

Fiscalía de CDMX confirma que el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz se planeaba para el 14 de mayo

Procesan al hombre que abusó sexualmente de su sobrino de 6 años y subió los videos a la dark web en Jalisco

Tirador y autores materiales del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, siguen prófugos

Redes sociales, pago de vuelos y una aplicación: así operaba para reclutar una célula ligada al CJNG en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Cuándo se estrena ‘Laura Bozzo’,

Cuándo se estrena ‘Laura Bozzo’, documental sobre la polémica conductora peruana: “Pasé por el infierno”

Otro joven acusa a Aleks Syntek de hablarle cuando era menor: “Tenía 17″

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes se preparan para la gala de la noche

Lupita D’Alessio explota contra Ari Borovoy y asegura que lloró mucho: “No soy su esclava”

Aleks Syntek exige que Maxine Woodside se disculpe por grabarlo a escondidas para sacarle ‘el chisme’ de Shakira

DEPORTES

Isaac del Toro podría quedar

Isaac del Toro podría quedar fuera de la Deutschland Tour 2025: UAE Team Emirates no lo incluye en su alineación

Así reaccionó Mauricio Sulaimán tras el éxito del Supernova Strikers: “Me encantó”

¿Quién es Hernán Cristante, posible nuevo técnico del Puebla?

Pumas presenta a José Juan Macías como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025

Canelo vs Crawford: cómo le ha ido al tapatío contra peleadores estadounidenses