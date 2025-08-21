Cómo usar vinagre con agua oxigenada para aprovechar sus beneficios limpiadores de forma segura

Ambos ingredientes son valorados por sus propiedades limpiadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diversos ingredientes que son ampliamente reconocidos y usados desde tiempos remotos para limpieza del hogar debido a los beneficios que se le atribuyen para eliminar manchas y malos olores.

Entre ellos sin duda destacan el vinagre blanco y el agua oxigenada, sin embargo, es probable que más de uno los use de manera errónea, lo cual incluso puede ser riesgoso debido a las propiedades químicas de ambos ingredientes.

Es por eso que aquí te contamos no solo sobre sus increíbles propiedades limpiadoras, sino también sobre la manera correcta de usarlos juntos para obtener los mejores resultados sin poner en riesgo tu salud.

Estos ingredientes deben usarse con las debidas precauciones. (Clorox)

Estos son los poderosos beneficios de limpiar con vinagre blanco y agua oxigenada

La combinación de vinagre blanco y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) se utiliza como una solución limpiadora en el hogar por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. Entre sus principales beneficios destacan:

Desinfección de superficies: El vinagre blanco tiene efectos antimicrobianos y el agua oxigenada es un potente desinfectante, lo que ayuda a eliminar bacterias, virus y algunos hongos de mesas, cocinas, baños y otros espacios.

Eliminación de olores: Ambos productos ayudan a neutralizar olores desagradables en superficies y ambientes cerrados.

Limpieza de alimentos: Utilizados por separado, pueden reducir bacterias y residuos en frutas y verduras si se enjuagan correctamente después.

No deja residuos tóxicos: Estos compuestos se descomponen en agua y oxígeno, por lo que no suelen dejar residuos tóxicos en las superficies.

Efectos sobre manchas: Ayudan a quitar algunas manchas orgánicas de telas, pisos y cerámicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar mezclar vinagre blanco y agua oxigenada para crear una mezcla limpiadora

Si bien ambos ingredientes pueden usarse juntos para mejores resultados limpiadores, es importante mencionar que no se recomienda mezclar vinagre blanco y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) en un mismo recipiente.

La combinación directa de ambos puede producir ácido peracético, una sustancia que puede resultar irritante para la piel, los ojos y las vías respiratorias, además de generar vapores potencialmente dañinos.

Forma segura de utilizarlos como limpiadores:

Llena un rociador con vinagre blanco y otro con agua oxigenada (al 3%, que es la concentración habitual para uso doméstico). Rocía primero una capa de vinagre blanco sobre la superficie a limpiar. Deja actuar durante unos minutos. Rocía después el agua oxigenada sobre la misma superficie. Deja que actúe durante varios minutos más. Enjuaga con agua limpia o seca con un paño húmedo.

Este método aprovecha el poder desinfectante de ambos productos sin mezclarlos, lo que reduce el riesgo asociado a su combinación directa.

Usa guantes y ventila bien el área durante la limpieza y no los utilices en combinación sobre personas, alimentos o animales. Con estos consejos podrás obtener sus beneficios sin daño a tu salud.