La Casa de los Famosos México: la noche de cine de nuevo causa estragos entre los habitantes

Un nuevo conflicto surgió alrededor de Ninel Conde tras la aparición de mensajes emitidos desde el exterior de La Casa de los Famosos México pidiendo a los demás habitantes que se alejaran de ella, justo antes de su salida del programa.
Tras la proyección de tres películas muy especiales la casa se encuentra sumida en tensiones, desconfianzas y rencores. Mar Contreras fue exhibida por levantar comida del suelo y ponerla en los platos de sus compañeros; Guana descubrió que desconfían de él en ambos cuartos y todo ha derivado en debates y momentos de mucho estrés entre todos los participantes. Los resultados se verán hoy por la noche en las nominaciones.