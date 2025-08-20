México

La Casa de los Famosos México: la noche de cine de nuevo causa estragos entre los habitantes

Sigue todos los encuentros, peleas, nominaciones, estrategias, traiciones y momentos virales del reality show transmitido 24/7

Por Luis Angel H Mora

En pocas líneas:

14:55 hsHoy

Poncho de Nigris cree que producción de La Casa de los Famosos o Ninel Conde buscan perjudicar a su sobrino Aldo

‘El Bombón Asesino’ declaró en televisión que los carritos afuera de la casa fueron enviados por el regiomontano y éste respondió de inmediato en redes sociales

Por Luis Angel H Mora

Poncho de Nigris acusa a
Poncho de Nigris acusa a Ninel Conde de querer perjudicar a su sobrino Aldo desde afuera de La Casa de los Famosos. (Infobae México)

Un nuevo conflicto surgió alrededor de Ninel Conde tras la aparición de mensajes emitidos desde el exterior de La Casa de los Famosos México pidiendo a los demás habitantes que se alejaran de ella, justo antes de su salida del programa.

14:16 hsHoy

La noche de cine pone la casa en tensión

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Tras la proyección de tres películas muy especiales la casa se encuentra sumida en tensiones, desconfianzas y rencores. Mar Contreras fue exhibida por levantar comida del suelo y ponerla en los platos de sus compañeros; Guana descubrió que desconfían de él en ambos cuartos y todo ha derivado en debates y momentos de mucho estrés entre todos los participantes. Los resultados se verán hoy por la noche en las nominaciones.

