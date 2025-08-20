México

José Manuel Figueroa apoya a Mar Contreras tras ataques de Ninel Conde, su ex: “Afuera te queremos muchos y mucho”

El ex novio de ‘El Bombón Asesino’ dejo ver que la cantante no era su favorita para ganar La Casa de los Famosos México

Por Marco Ruiz

Guardar
José Manuel Figueroa apoya a
José Manuel Figueroa apoya a Mar Contreras tras ataques de Ninel Conde, su ex: “Afuera te queremos muchos y mucho” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La dinámica dentro de La Casa de los Famosos México 2025 amplificó en los últimos días una de sus confrontaciones más comentadas, luego de que José Manuel Figueroa se pronunció con un mensaje directo en apoyo a Mar Contreras, tras los recientes roces de la actriz con Ninel Conde tuvo con ella previo a su eliminación, quien además es su expareja.

El respaldo de Figueroa surgió en la plataforma de Instagram, en respuesta a una publicación de la página Realitólogas, donde el cantante escribió: “Mar, échale ganas, aquí afuera te queremos muchos y mucho”.

El comentario se produjo luego de la intensa jornada vivida durante la llamada Noche de Cine dentro del reality, que expuso no solo estrategias y lealtades entre los concursantes, sino también tensiones personales visibles para el público. La transmisión y posterior discusión entre Contreras y Conde agregaron nuevos matices a las relaciones entre los habitantes del programa y proyectaron estas diferencias al ámbito del debate público.

El ex novio de ‘El
El ex novio de ‘El Bombón Asesino’ dejo ver que la cantante no era su favorita para ganar La Casa de los Famosos México (Instagram)

La confrontación entre Ninel Conde y Mar Contreras

Según reportó Infobae, la exhibición de la película “Golpe tras golpe” dentro del programa marcó un punto de inflexión en la convivencia de las participantes. Las imágenes proyectadas evidenciaron dichos de Mar Contreras en los que sugería que Ninel Conde “probablemente estaba poniendo de acuerdo a las niñas”, en referencia a Dalílah Polanco, Elaine Haro y Mariana Botas. Conde percibió la afirmación como una acusación de manipulación, lo que generó una conversación directa y tensa entre ambas figuras.

Durante la discusión, Mar Contreras expresó sentirse excluida e insistió en la importancia de incluir a todos los integrantes en las decisiones grupales. “No es querer conectar, es incluir a la gente”, argumentó la actriz ante Conde y el resto del grupo. Conde replicó defendiendo su postura, negando cualquier intento de marginación o control sobre sus compañeras y remarcando que las decisiones no giran en torno a una sola persona.

“Decir que yo manipulo a la gente se me hace una falta de respeto para mí y para ellas; que piensen que son manipulables”, afirmó Ninel Conde, según recogió Infobae, ante las cámaras y sus compañeros de programa. Contreras, por su parte, alegó que sus palabras reflejaban una percepción surgida de la convivencia.

Ninel Conde y Mar Contreras
Ninel Conde y Mar Contreras se confrontaron. (Captura de pantalla)

José Manuel Figueroa y su ex relación con Ninel Conde

El apoyo de José Manuel Figueroa hacia Mar Contreras adquirió relevancia dado su conocido pasado con Ninel Conde. Ambos mantuvieron una relación amorosa entre 2002 y 2006, un vínculo que, de acuerdo con declaraciones recientes del cantante para el programa El gordo y la flaca, estuvo marcado por altibajos y finalizó a raíz de situaciones que hasta el momento se siguen discutiendo públicamente.

De acuerdo con la cobertura de El gordo y la flaca, Figueroa expresó que la relación con Conde nunca le brindó estabilidad y señaló que la ruptura se debió a incompatibilidades y experiencias negativas. Conde, ante dichas declaraciones, respondió que sufrió situaciones dolorosas dentro de la relación y calificó ciertos comentarios como formas de violencia mediática.

Temas Relacionados

José Manuel FigueroaMar ContrerasNinel CondeLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Clara Brugada confirma detención de 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

La mandataria capitalina aseguró que este operativo y detenciones se logró igualmente con apoyo de fuerzas federales

Clara Brugada confirma detención de

“Aquí el único triángulo que existe”: Maribel Guardia reacciona tras señalamientos de infidelidad a Marco Chacón

La costarricense se pronunció a través de sus redes sociales

“Aquí el único triángulo que

Silvano Aureoles y exsecretario de Seguridad incumplen audiencia por desvío de 3 mil millones de pesos

El exgobernador de Michoacán y su excolaborador están acusados de peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos ilícitos; la cita era a las 10:00 horas en el Reclusorio Oriente

Silvano Aureoles y exsecretario de

Simón Levy publica video desde aeropuerto tras emisión de ficha roja de la Interpol: “Un viaje más”

El exfuncionario capitalino publicó un video marcado con la fecha de hoy, pero sin precisar su ubicación

Simón Levy publica video desde

Congreso de la Unión ratifica a Genaro Lozano como embajador en Italia

Lozano fue ratificado como embajador en Italia en fast track

Congreso de la Unión ratifica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Clara Brugada confirma detención de

Clara Brugada confirma detención de 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Liberan a ex candidato del PT ligado a caso Ayotzinapa, Fiscalía no logró comprobar presunta relación con Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a 11 presuntos integrantes del grupo delictivo Chacón Mantilla en Cancún

Caen 9 en Veracruz con armas, droga y vehículos, un menor de edad está implicado

Dos niñas caminaban con su madre en Tepatitlán cuando fueron atacadas con un desarmador; el agresor ya fue detenido

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris se burla

Poncho de Nigris se burla de Ninel Conde tras acusarlo de presunto juego sucio en su contra: “Silicon asesino” | Video

“Aquí el único triángulo que existe”: Maribel Guardia reacciona tras señalamientos de infidelidad a Marco Chacón

Ninel Conde confiesa que recibe ayuda psicológica tras su eliminación de La Casa de los Famosos: “Estoy vulnerable”

Cancelan el Reggaetón Fest en la Arena CDMX: paso a paso para pedir tu reembolso

Conductores de ‘La Casa de los Famosos México’ advierten que se anularán los votos de un habitante este miércoles de nominación

DEPORTES

Juez dicta prisión preventiva para

Juez dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

Sheinbaum asegura que Conade atenderá a equipos de polo acuático que denunciaron falta de recursos

Luchador de WWE revela al Club América como su equipo favorito del futbol

Seattle Sounders FC vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Pachuca Femenil debuta con una goleada ante Chorrillo en la Concacaf W Champions Cup