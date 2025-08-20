José Manuel Figueroa apoya a Mar Contreras tras ataques de Ninel Conde, su ex: “Afuera te queremos muchos y mucho” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La dinámica dentro de La Casa de los Famosos México 2025 amplificó en los últimos días una de sus confrontaciones más comentadas, luego de que José Manuel Figueroa se pronunció con un mensaje directo en apoyo a Mar Contreras, tras los recientes roces de la actriz con Ninel Conde tuvo con ella previo a su eliminación, quien además es su expareja.

El respaldo de Figueroa surgió en la plataforma de Instagram, en respuesta a una publicación de la página Realitólogas, donde el cantante escribió: “Mar, échale ganas, aquí afuera te queremos muchos y mucho”.

El comentario se produjo luego de la intensa jornada vivida durante la llamada Noche de Cine dentro del reality, que expuso no solo estrategias y lealtades entre los concursantes, sino también tensiones personales visibles para el público. La transmisión y posterior discusión entre Contreras y Conde agregaron nuevos matices a las relaciones entre los habitantes del programa y proyectaron estas diferencias al ámbito del debate público.

El ex novio de ‘El Bombón Asesino’ dejo ver que la cantante no era su favorita para ganar La Casa de los Famosos México (Instagram)

La confrontación entre Ninel Conde y Mar Contreras

Según reportó Infobae, la exhibición de la película “Golpe tras golpe” dentro del programa marcó un punto de inflexión en la convivencia de las participantes. Las imágenes proyectadas evidenciaron dichos de Mar Contreras en los que sugería que Ninel Conde “probablemente estaba poniendo de acuerdo a las niñas”, en referencia a Dalílah Polanco, Elaine Haro y Mariana Botas. Conde percibió la afirmación como una acusación de manipulación, lo que generó una conversación directa y tensa entre ambas figuras.

Durante la discusión, Mar Contreras expresó sentirse excluida e insistió en la importancia de incluir a todos los integrantes en las decisiones grupales. “No es querer conectar, es incluir a la gente”, argumentó la actriz ante Conde y el resto del grupo. Conde replicó defendiendo su postura, negando cualquier intento de marginación o control sobre sus compañeras y remarcando que las decisiones no giran en torno a una sola persona.

“Decir que yo manipulo a la gente se me hace una falta de respeto para mí y para ellas; que piensen que son manipulables”, afirmó Ninel Conde, según recogió Infobae, ante las cámaras y sus compañeros de programa. Contreras, por su parte, alegó que sus palabras reflejaban una percepción surgida de la convivencia.

Ninel Conde y Mar Contreras se confrontaron. (Captura de pantalla)

José Manuel Figueroa y su ex relación con Ninel Conde

El apoyo de José Manuel Figueroa hacia Mar Contreras adquirió relevancia dado su conocido pasado con Ninel Conde. Ambos mantuvieron una relación amorosa entre 2002 y 2006, un vínculo que, de acuerdo con declaraciones recientes del cantante para el programa El gordo y la flaca, estuvo marcado por altibajos y finalizó a raíz de situaciones que hasta el momento se siguen discutiendo públicamente.

De acuerdo con la cobertura de El gordo y la flaca, Figueroa expresó que la relación con Conde nunca le brindó estabilidad y señaló que la ruptura se debió a incompatibilidades y experiencias negativas. Conde, ante dichas declaraciones, respondió que sufrió situaciones dolorosas dentro de la relación y calificó ciertos comentarios como formas de violencia mediática.