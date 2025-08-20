Incidente del Tren Maya en Izamal: pasajeros narran el caos vivido en vagones

La empresa Tren Maya confirmó que el tren 304 descarriló al intentar un cambio de vía en la estación Izamal. Crédito: Cuartoscuro

El descarrilamiento de un convoy del Tren Maya en las inmediaciones de la estación Izamal, Yucatán, generó alarma entre los usuarios que se encontraban a bordo. De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el accidente habría ocurrido luego de que otro tren impactara al vagón delantero, lo que provocó que se saliera de las vías.

Un hombre, que no fue identificado, narró en un video grabado desde el interior del tren que se encontraba en el primer vagón cuando ocurrió el choque. “Nos chocó otro tren, otro tren se nos metió y desvió a este tren. Parece que no hay muertos, pero es un verdadero desastre”, relató mientras mostraba el operativo de auxilio desplegado en la zona.

Las imágenes muestran a elementos de la Guardia Nacional ayudando a descender a los pasajeros y trasladando a las personas en situación de vulnerabilidad a un lugar seguro. El testigo detalló que su madre, una persona de la tercera edad, fue evacuada en silla de ruedas para ponerla fuera de peligro.

En los videos se observa a decenas de pasajeros que, tras el impacto, tuvieron que caminar sobre las vías para abandonar la zona afectada. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas fallecidas ni lesionadas.

Testimonios de los pasajeros

Otra pasajera identificada como Amelia Caballero también compartió su experiencia. En su relato aseguró que los efectivos de la Guardia Nacional les explicaron que el convoy impactó contra otro tren que se encontraba detenido en las vías. Según la joven, tras la colisión se realizó un cambio de rieles que provocó el descarrilamiento.

Por medio de redes sociales, pasajeros contaron lo que sucedió.

Sin embargo, Amelia discrepó con la versión inicial: “La gente está diciendo que se descarriló, pero no es cierto, güey, chocó”, insistió en un clip viral. Aclaró que aunque en el vagón viajaban personas en sillas de ruedas, todas se encontraban en buen estado de salud.

La usuaria recalcó que el impacto se sintió fuerte y contundente, y que las autoridades atribuyeron el accidente a una falla en el cambio de vías. También destacó la rápida respuesta de la Guardia Nacional, que aseguró la zona y puso a disposición unidades médicas para atender cualquier emergencia.

Reacción de autoridades y empresa

Amelia agregó que los pasajeros fueron trasladados en camiones del Tren Maya a diferentes estaciones, para garantizar que llegaran a sus destinos. La empresa, según dijo, se comprometió a realizar el reembolso de los boletos, aunque no se especificó la fecha en que se hará efectivo.

Finalmente, la joven consideró que se trató de un hecho fortuito: “Si bien no es la primera vez que pasa esto, sí es un accidente. Así como pasó en este lugar pudo haber pasado en cualquier parte del mundo”, expresó.