Este es el batido que reduce la azúcar en la sangre, desinflama articulaciones y disminuye la presión arterial

El aguacate no solo es considerada como una de las frutas más versátiles en la gastronomía mexicana por sus múltiples usos, también como una de las más ricas y nutritivas para el cuerpo humano.
A continuación te contamos cuáles son las propiedades nutritivas del aguacate y cómo ayuda a combatir algunas enfermedades.
¿Cuáles son las propiedades del aguacate?
El aguacate contiene aproximadamente 15 nutrientes esenciales que van de calorías, carbohidratos, proteínas y fibra alimenticia a vitaminas A, C y E, folatos, potasio, magnesio, hierro, calcio, sodio y grasas monoinsaturadas.
La Secretaría de Salud recomienda consumir al menos medio aguacate al día para fortalecer el sistema inmunológico y aprovechar sus propiedades, las cuales ayudan a:
- Disminuir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre.
- Aumentar los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno) en la sangre.
- Reducir los niveles de azúcar en la sangre.
- Prevenir la resistencia a la insulina.
- Desinflamar las articulaciones, un beneficio muy importante para las personas que padecen artritis reumatoide.
- Estimular el funcionamiento digestivo gracias a su alto contenido de fibra.
- Lucir una piel sana y brillante gracias a las vitaminas C y E.
- Mantener la presión arterial estable por su elevado aporte de potasio.
- Disminuye el riesgo de trastornos oculares, incluida la aparición de cataratas.
- Nutrir las uñas y el cabello.
Batido de aguacate para reducir la azúcar en la sangre y disminuir la presión arterial | Receta
En México, el aguacate se puede consumir de diferentes maneras; la más popular es como acompañamiento de platillos salados, ya sea como rodajas o guacamole (salsa).
Sin embargo, existe la opción de consumirlo como una bebida dulce.
A continuación te compartimos una receta para preparar un batido cremoso de aguacate con tan solo tres ingredientes de cocina.
Ingredientes
- 1 aguacate mediano maduro
- 1 vaso (250 ml) de leche fría (puede ser de cualquier variedad)
- 1 cucharada de miel (opcional, se puede cambiar por el endulzante de tu preferencia)
Preparación
- Pela el aguacate y extrae la pulpa.
- Echa el aguacate a una licuadora.
- Añade un vaso de leche.
- Agreda una cuchara de miel o el endulzante de tu preferencia.
- Mezcla hasta obtener una preparación homogénea.
- Sirve de inmediato.
Este solo es un ejemplo de cómo preparar un licuado de aguacate, pues se pueden añadir otras frutas o semillas para enriquecerlo tanto en sabor como en nutrientes.