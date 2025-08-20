México

Este es el batido que reduce la azúcar en la sangre, desinflama articulaciones y disminuye la presión arterial

Para preparar esta bebida refrescante y nutritiva solo necesitas tres ingredientes de cocina

Por Adriana Castillo

Guardar
No solo es una bebida
No solo es una bebida refrescante, también nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate no solo es considerada como una de las frutas más versátiles en la gastronomía mexicana por sus múltiples usos, también como una de las más ricas y nutritivas para el cuerpo humano.

A continuación te contamos cuáles son las propiedades nutritivas del aguacate y cómo ayuda a combatir algunas enfermedades.

Smoothie de aguacate. (Imagen Ilustrativa
Smoothie de aguacate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las propiedades del aguacate?

El aguacate contiene aproximadamente 15 nutrientes esenciales que van de calorías, carbohidratos, proteínas y fibra alimenticia a vitaminas A, C y E, folatos, potasio, magnesio, hierro, calcio, sodio y grasas monoinsaturadas.

La Secretaría de Salud recomienda consumir al menos medio aguacate al día para fortalecer el sistema inmunológico y aprovechar sus propiedades, las cuales ayudan a:

  • Disminuir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre.
  • Aumentar los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno) en la sangre.
  • Reducir los niveles de azúcar en la sangre.
  • Prevenir la resistencia a la insulina.
  • Desinflamar las articulaciones, un beneficio muy importante para las personas que padecen artritis reumatoide.
  • Estimular el funcionamiento digestivo gracias a su alto contenido de fibra.
  • Lucir una piel sana y brillante gracias a las vitaminas C y E.
  • Mantener la presión arterial estable por su elevado aporte de potasio.
  • Disminuye el riesgo de trastornos oculares, incluida la aparición de cataratas.
  • Nutrir las uñas y el cabello.
Smoothie de aguacate (Imagen Ilustrativa
Smoothie de aguacate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Batido de aguacate para reducir la azúcar en la sangre y disminuir la presión arterial | Receta

En México, el aguacate se puede consumir de diferentes maneras; la más popular es como acompañamiento de platillos salados, ya sea como rodajas o guacamole (salsa).

Sin embargo, existe la opción de consumirlo como una bebida dulce.

A continuación te compartimos una receta para preparar un batido cremoso de aguacate con tan solo tres ingredientes de cocina.

Ingredientes

  • 1 aguacate mediano maduro
  • 1 vaso (250 ml) de leche fría (puede ser de cualquier variedad)
  • 1 cucharada de miel (opcional, se puede cambiar por el endulzante de tu preferencia)
Smoothie de aguacate (Imagen Ilustrativa
Smoothie de aguacate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

  • Pela el aguacate y extrae la pulpa.
  • Echa el aguacate a una licuadora.
  • Añade un vaso de leche.
  • Agreda una cuchara de miel o el endulzante de tu preferencia.
  • Mezcla hasta obtener una preparación homogénea.
  • Sirve de inmediato.

Este solo es un ejemplo de cómo preparar un licuado de aguacate, pues se pueden añadir otras frutas o semillas para enriquecerlo tanto en sabor como en nutrientes.

Temas Relacionados

Aguacatesaludbienestarbeneficiosazúcar en la sangrepresión arterialartritis reumatoideresistencia a la insulinamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Incautan 39 máquinas tragamonedas tras una denuncia anónima en Zacatecas

Un operativo federal desmanteló un centro clandestino de apuestas en El Tepozán; la investigación sigue abierta para identificar responsables

Incautan 39 máquinas tragamonedas tras

Lenia Batres festeja salida de la actual SCJN y la califica como “el fin del neoliberalismo” en el Poder Judicial

En redes sociales, la ‘ministra del pueblo’ compartió detalles de la última sesión de la Corte y compartió su postura frente a la salida de los ministros

Lenia Batres festeja salida de

Temblor en México hoy miércoles 20 de agosto: se registró un sismo de 4.3 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy miércoles

Cómo preparar un smoothie de aguacate y romero, una receta saludable y fresca

Realiza esta cremosa, rica y nutritiva bebida con ingredientes llenos de vitaminas y beneficios para la salud

Cómo preparar un smoothie de

Alessandra Rojo de la Vega, declarada feminista y aliada LGBT+, se vincula con organización de extrema derecha

La alcaldesa de Cuauhtémoc recibió en sus oficinas a dirigentes de Nueva Derecha, organización religiosa que se declara “en combate” contra el feminismo y la diversidad sexual; el encuentro contrastó con la postura pública de la edil como promotora de causas progresistas

Alessandra Rojo de la Vega,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a drogas sintéticas: desmantelan

Golpe a drogas sintéticas: desmantelan 5 “narcolaboratorios” y aseguran más de 3 mil litros de precursores químicos en Sinaloa

Reportan cuatro presuntos sicarios del CJNG abatidos por enfrentar al Ejército en Tangancícuaro, Michoacán

Persecución violenta en Chihuahua: hombre armado irrumpe en casa, amenaza a madre e hijas, roba objetos y auto

Clara Brugada confirma detención de 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en CDMX

Genaro García Luna denuncia maltrato “extremo” en prisión de EEUU

ENTRETENIMIENTO

“¡Quita chambas!”: Pablo Chagra discute

“¡Quita chambas!”: Pablo Chagra discute y le reclama a Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México 3

Jessica Chastain visitará México para promocionar la película “Dreams” junto a Isaac Hernández

Christian Nodal, Belinda y Ángela Aguilar se encuentran de nuevo en los Premios Juventud 2025: estos son los nominados

Facundo abre su corazón y rompe en llanto en La Casa de los Famosos México 3: “La vida me ha hecho un afortunado”

Poncho de Nigris se burla de Ninel Conde tras acusarlo de presunto juego sucio en su contra: “Silicon asesino” | Video

DEPORTES

Pachuca vs LA Galaxy: a

Pachuca vs LA Galaxy: a qué hora y dónde ver en México a los Tuzos en los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Toluca vs Orlando City: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Juez dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

Sheinbaum asegura que Conade atenderá a equipos de polo acuático que denunciaron falta de recursos

Luchador de WWE revela al Club América como su equipo favorito del futbol