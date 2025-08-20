México

Director del Tren Maya garantiza seguridad en traslados tras descarrilamiento: “Vamos a lograr la cero incidencia”

Tras el accidente, el funcionario aseguró que el servicio del ferrocarril no ha sido suspendido en ninguna de sus operaciones

Por Alejandra Zúñiga

En "La Mañanera del Pueblo"
En "La Mañanera del Pueblo" se informaron los percances del accidente del Tren Maya. | @Presidencia

Oscar David Lozano Águila, encargado del ‘Tren Maya’, informó los pormenores sobre el incidente ocurrido en la estación Izamal, Yucatán, donde un convoy experimentó un descarrilamiento. Desde Palacio Nacional, el funcionario emitió su compromiso de atender el caso y de tomar las medidas necesarias para proteger la seguridad de los pasajeros.

En la conferencia matutina, el titular esclareció los hechos e indicó que las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del incidente del Tren Maya. Agregó que se realiza un análisis técnico para evitar que se repitan eventos de este tipo.

Asimismo, se confirmó que ningún pasajero de los trenes 304, con destino a Mérida, y 307, con destino a Cancún, sufrió lesiones durante el incidente registrado el 19 de agosto. En redes sociales, la controversia incrementó debido a la dispersión de imágenes del momento en que uno de los vagones se separó tras perder contacto con la vía en el tramo hacia Cancún, Quintana Roo.

Información en desarrollo...

