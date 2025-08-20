México

¿Cómo saber si hay chinches en mi cama o sillones?

Estos insectos representan una fuente de infección y un peligro para la salud

Por Luz Coello

Las chinches son pequeños insectos parásitos que se alimentan de la sangre humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chinches son pequeños insectos parásitos que se alimentan de la sangre humana, principalmente durante la noche. Su presencia en la cama puede causar molestias y afectar la calidad del sueño. Detectarlas a tiempo permite tomar medidas para evitar su proliferación.

Pero, también pueden infestar muebles tapizados, como los sillones. Estos insectos buscan lugares oscuros, cálidos y protegidos cerca de sus fuentes de alimento, lo que convierte a los sillones en un escondite frecuente en hogares y espacios públicos.

Si no se detecta a tiempo la presencia de chinches, se pueden reproducir rápidamente y en consecuencia generan un foco de infección, por lo que erradicarlas será más complicado.

¿Cómo detectar la presencia de chinches en sillones o camas?

Las chinches se esconden en los pliegues y costuras de los colchones. (Foto: Cortesía FUMIRED)

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), uno de los indicadores más comunes de la presencia de chinches en la cama es la aparición de manchas oscuras, que se deben a residuos de heces y sangre digerida.

También se pueden encontrar cáscaras de mudas —pieles que desprenden al crecer— y pequeños puntos blancos, que son huevos. Las chinches suelen esconderse en costuras del colchón, grietas de la cama o detrás de la cabecera. Una inspección cuidadosa en estos lugares puede revelar insectos vivos de color marrón rojizo y forma ovalada.

A diferencia de otros insectos, las chinches presentan gran resistencia a muchos insecticidas comunes, según Cofepris. El uso indiscriminado de productos químicos o remedios caseros en sillones puede no solo fracasar, sino representar peligros para niños, mascotas y adultos por intoxicación. Además, una manipulación incorrecta de los muebles infestados puede dispersar los insectos a otros espacios.

En algunos casos, cuando ya se reprodujeron rápidamente, las chinches pueden ser observadas a simple vista, pues podrían aparecer en las esquinas de los colchones, en los bordes de sillones o en la base del colchón. También, pueden adherirse a sábanas, almohadas o cobijas.

Las mejores recetas para eliminar chinches de sillones y camas

Aspirado profundo y regular: pasa la aspiradora en todas las superficies, costuras y hendiduras de sillones y colchones, así como en los rincones del dormitorio. Vacía la bolsa de la aspiradora en el exterior para evitar que las chinches regresen.

Lavado y secado con calor: lava sábanas, fundas y cobijas en agua a más de 60°C (140°F) y seca en ciclo alto. El calor intenso destruye chinches y huevos.

Aplicación profesional de vapor: la limpieza a vapor en colchones y sillones, especialmente en costuras y pliegues, elimina las chinches en todas sus etapas. Si la infestación es extensa, acude a un servicio profesional certificado por Cofepris, que emplea métodos seguros y efectivos de desinfestación.

