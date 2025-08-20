Aleks Syntek exige que Maxine Woodside se disculpe por grabarlo a escondidas para sacarle ‘el chisme’ de Shakira

Aleks Syntek exige disculpa a Maxine Woodside por grabarlo sin consentimiento durante entrevista en CDMX (IG)

“Maxine Woodside me debe una disculpa y si no lo hace, pues mal por ella”, reclamó Aleks Syntek durante una reciente presentación en Ciudad de México, en referencia a un episodio que, según el cantante, marcó un punto de quiebre en su relación con la prensa.

El músico, de 55 años, denunció que la periodista Maxine Woodside, de 76 años, lo grabó sin su consentimiento durante una entrevista, con el objetivo de obtener declaraciones sobre temas polémicos de su pasado, en particular su vínculo con Shakira.

Este incidente llevó a Syntek a anunciar públicamente que no concederá más entrevistas ni participará en podcasts, decisión que justificó por el trato que ha recibido en los medios y la reiterada exposición de aspectos personales que, a su juicio, buscan generar escándalo.

Syntek anuncia que no dará más entrevistas ni participará en podcasts tras sentirse traicionado por la prensa (Cuartoscuro)

La controversia se desató tras una entrevista en el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, donde, según relató Syntek ante su público, la periodista lo invitó a conversar y lo grabó de manera encubierta.

El cantante de Sexo, pudor y lágrimas relató: “Ayer me invitó Maxine Woodside a grabar una entrevista y ella me grabó a escondidas para ver qué me sacaba de lo de Shakira y todos esos chismes, la verdad es que ya estoy hasta la madre”.

El músico sostuvo que la intención de la conductora era obtener material para alimentar rumores y controversias, especialmente en torno a sus declaraciones sobre la cantante colombiana, quien, según él, le habría coqueteado durante una visita a México, hecho que lo volvió viral y objeto de críticas en redes sociales.

El cantante denuncia que la periodista buscó obtener declaraciones polémicas sobre su relación con Shakira (Instagram)

El malestar de Syntek no se limita a este episodio puntual. Durante su presentación en “La feria de la torta”, el músico expresó su hartazgo por la forma en que los medios abordan su vida personal y profesional.

“Ya no voy a dar entrevistas ni podcast, perdónenme (...) porque siempre lo he hecho de buena voluntad y se cagan encima de mí”, manifestó ante el público, dejando claro que su decisión es definitiva y responde a una acumulación de experiencias negativas con la prensa.

El cantante afirmó que, a partir de ahora, se enfocará exclusivamente en su música y evitará cualquier exposición mediática que pueda derivar en nuevas polémicas.

El músico ya no dará entrevistas. (Crédito: Venga la alegría)

La práctica de grabar a los invitados antes o después de las entrevistas es habitual en Todo para la Mujer, donde posteriormente se comparten fragmentos de esas conversaciones para alimentar el debate público.

Esta costumbre, según Syntek, vulnera la confianza de los entrevistados y contribuye a la difusión de contenidos fuera de contexto. Hasta el momento, Maxine Woodside no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido ni ha respondido a la exigencia de disculpas planteada por el cantante.