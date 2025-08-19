‘La Mañanera’ de hoy martes 19 de agosto | EN VIVO

14:24 hs

Laboratorio en tu Clínica y Rutas de la Salud, un avance completo a nivel nacional para 2025

Alejandro Svarch presentó los avances de la estrategia para fortalecer la atención de centros IMSS Bienestar, lo que incluye laboratorio en tu clínica y el inicio del programa de rutas en la salud.

El programa Laboratorio en tu Clínica Estado de México, registró 576 unidades tomadoras de muestra en funcionamiento, 497 mil 300 estudios procesados y 41 mil 900 pacientes atendidos.

Savarch también informó que a partir del 31 de agosto, Laboratorio en tu Clínica incorporará a CDMX, Tlaxcala, Quintana Roo y BCS al programa con hasta 74 unidades de muestra por entidad; Colima se unirá al programa el 15 de septiembre y entre los meses de octubre a diciembre se incorporarán los estados restantes de México.

Además, se presentó lo que consideraron la estrategia más relevante del IMSS Bienestar, las Rutas de la Salud, resaltando la estrategia de entrega de kits de medicamentos, que abarcará 10 mil 497 kits de medicamentos, 8 mil 61 unidades médicas beneficiadas y mil seis rutas de entrega en tan solo cinco días (del 19 al 23 de agosto).