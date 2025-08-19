‘La Mañanera’ de hoy martes 19 de agosto | EN VIVO

Alejandro Svarch presentó los avances de la estrategia para fortalecer la atención de centros IMSS Bienestar, lo que incluye laboratorio en tu clínica y el inicio del programa de rutas en la salud.
El programa Laboratorio en tu Clínica Estado de México, registró 576 unidades tomadoras de muestra en funcionamiento, 497 mil 300 estudios procesados y 41 mil 900 pacientes atendidos.
Savarch también informó que a partir del 31 de agosto, Laboratorio en tu Clínica incorporará a CDMX, Tlaxcala, Quintana Roo y BCS al programa con hasta 74 unidades de muestra por entidad; Colima se unirá al programa el 15 de septiembre y entre los meses de octubre a diciembre se incorporarán los estados restantes de México.
Además, se presentó lo que consideraron la estrategia más relevante del IMSS Bienestar, las Rutas de la Salud, resaltando la estrategia de entrega de kits de medicamentos, que abarcará 10 mil 497 kits de medicamentos, 8 mil 61 unidades médicas beneficiadas y mil seis rutas de entrega en tan solo cinco días (del 19 al 23 de agosto).
Finalmente, 23 gobernadores de estados mexicanos dieron el banderazo para que la Ruta de la Salud de inicio.
Martí Batres comunicó sobre los avances que tuvo el ISSSTE, siendo uno las jornadas quirúrgicas y otro a las obras que permitirán mejor acceso al sistema de salubridad.
Batres anunció que desde al pasado 1 de julio, se realizaron 3 mil 68 intervenciones quirúrgicas, aumentando hoy en día otras 2 mil 217 intervenciones, registrando un avance del 72.26% en el programa de atención médica.
En cuanto al avance de obras, se resaltó el inicio de obras de alta especialidad en Oaxaca, sustituyendo al hospital de Juárez, incluyendo instalaciones de alta atención y oportunidad para médicos regionales.
Zoé Robledo presentó los avances de la Estrategia 2-30-100, que trata de hacer más cirugías en menos tiempo.
Se registraron 953 mil 872 cirugías, lo que presenta un avance del 45%, 16.1 millones de consultas de especialidad, lo que representa un aumento del 50% y 63.1 millones de consultas de medicina familiar, representando un aumento del 61% de avance anual.
De acuerdo con los datos presentados, el sistema de salubridad pasó de una eficacia del 53% al 93% de productividad en la capacidad instalada.
Finalmente se resaltó que el día de ayer, se llevó a cabo la primer celebración de la Asistente Médica, reconociendo los trabajos de los asistentes médicos que atienden en primera instancia a la sociedad.
David Kershenobich informó sobre el efecto de consumo excesivo de refrescos basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo que resaltó es que la diabetes mellitus y efectos de sobredosis de azúcares en sangre con problemas cardiacos, persiste en la salud mexicana.
Informó de igual manera que se implementarán programas preventivos, reforzando los programas de salud Bienestar implementados por el gobierno actual.
De acuerdo con los datos presentados, 7 de cada 10 niños consumen refresco diariamente a menudo en el desayuno, lo que provoca que 4 de cada 10 niños y adolescentes presenten sobrepeso y obesidad y que dicha enfermedad provoque un aumento progresivo de enfermedades cardiovasculares y diagnostico confirmado de diabetes.
El presidente de salubridad también mencionó que el consumo de estas bebidas carbonatadas aumenta el riesgo de cambiar la producción de bacterias intestinales a bacterias dañinas, lo que deriva en enfermedades renales, en sangre, acumulación de grasas y daño en el sistema cardiaco.
Finalmente comentó que al menos en 2024, 192 mil 563 personas murieron por enfermedades cardiovasculares, así como 112 mil 641 muertes confirmadas por diabetes mellitus.
La presidenta Sheinbaum informó que no hay ningún acuerdo con la DEA y desmiente el comunicado de la institución norteamericana. Afirmó que lo único que hay es un grupo de policías de la SSPC que toman un curso en Texas, asimismo informó es que lo único que se ha llevado con EEUU es un acuerdo de seguridad con el Departamento de los Estados Unidos que ya está por terminar y se da por satisfecho el trabajo binacional.
Hoy es martes, y la presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre programas de gobierno, seguridad y temas de relevancia nacional e internacional.
