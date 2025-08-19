México

Galilea Montijo habla del supuesto fraude en La Casa de los Famosos México tras salida de Ninel Conde

La famosa cantante fue tendencia tras un gesto en la gala de eliminación, pero Galilea explicó el verdadero significado y desmintió que fuera una señal para abandonar el reality

Por Armando Guadarrama

Galilea Montijo desmiente que la
Galilea Montijo desmiente que la agencia de Ninel Conde pidiera su salida de 'La casa de los famosos México' (Créditos: Cross Flowers/ Infobae México)

“También escuché: ‘Seguramente, el mánager pidió que la sacaran. Ojo, los mánagers no tienen voz, ni voto. El que firma es el talento, no el mánager”, sentenció Galilea Montijo en el matutino Hoy, desmarcando de forma tajante a la agencia de Ninel Conde de cualquier intervención en su salida de ‘La casa de los famosos México’.

La conductora, figura central del reality, abordó de manera directa los rumores que han circulado en redes sociales y medios de espectáculos tras la eliminación de la cantante, conocida como el ‘Bombón asesino’, en la tercera semana de competencia.

La controversia se intensificó después de que los periodistas de espectáculos Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante difundieran la versión de que la agencia de management de Ninel Conde, Fz Management, dirigida por Joel Echeverría, habría solicitado formalmente la salida anticipada de la artista.

De acuerdo con estos reportes, la supuesta razón principal sería el aumento de críticas hacia la cantante por su desempeño en el reality, lo que podría haber puesto en riesgo su imagen pública.

La conductora de 'Hoy' aclara
La conductora de 'Hoy' aclara que la eliminación de Ninel Conde fue decisión exclusiva del público (Fotos: ViX)

Además, los periodistas mencionaron la existencia de una cláusula contractual que permitiría a la agencia intervenir en situaciones de crisis mediática o deterioro de reputación, una práctica poco común pero posible en figuras con una trayectoria consolidada.

La teoría cobró fuerza en redes sociales cuando se interpretó que la llamada ‘Bombo señal’ —un gesto de la mano realizado por Ninel Conde durante la gala de eliminación del domingo 17 de agosto— habría sido una indicación directa a sus representantes para solicitar su salida.

Este gesto, ampliamente comentado por usuarios y seguidores del programa, se convirtió en el centro de especulaciones sobre un posible acuerdo discreto entre la agencia de la artista y la producción del reality.

No obstante, Galilea Montijo desmintió categóricamente estas versiones en la transmisión del lunes 18 de agosto de Hoy. La conductora explicó que la eliminación de Ninel Conde se debió exclusivamente a la decisión del público, quien le otorgó la menor cantidad de votos positivos.

La 'Bombo señal' de Ninel
La 'Bombo señal' de Ninel Conde fue malinterpretada y no representó una solicitud de salida, afirma Galilea Montijo (IG/ninelconde)

“Pues, ustedes decidieron que saliera (Ninel Conde). Me encantan las historias que manejan de: ‘Ella hizo la señal de que la sacaran’. No, ella desde un principio, en una entrevista dijo: ‘Esta (señal de ok con la mano) la Bombo señal es de que necesito su ayuda’. Entonces, ella, cuando hace esto, es: ‘Por favor, necesito su ayuda’. No un: ‘Por favor, que me saquen’”, detalló la presentadora, desactivando la interpretación de la señal como un mensaje de renuncia.

El proceso de eliminación en
El proceso de eliminación en 'La casa de los famosos México' está supervisado por un Notario Público y depende del voto popular (Televisa)

La estructura del reality, según subrayó Montijo, se rige por la supervisión de un Notario Público y el voto del público, lo que garantiza la transparencia del proceso de eliminación.

En este sentido, la presentadora enfatizó que los mánagers no tienen injerencia en las decisiones contractuales ni en el desarrollo de la competencia: “El que firma es el talento, no el mánager”.

Galilea MontijoNinel CondeTelevisaLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

