México

El discurso de Ángela y Pepe Aguilar sobre migrantes desata críticas en redes sociales: “Hagamos las cosas legalmente”

Los Aguilar se presentaron en el Hollywood Bowl y durante una pausa en el show, abordaron el tema migratorio

Por Cinthia Salvador

Guardar
Los Aguilar se presentaron en
Los Aguilar se presentaron en el Hollywood Bowl y durante una pausa en el show, abordaron el tema migratorio. (Captura de pantalla @karinaaa1430)

La familia de artistas formada por Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar provocó una nueva ola de debate durante su presentación los días 15 y 16 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Durante una pausa en su espectáculo, los músicos abordaron el tema migratorio, lo que situó sus palabras en el centro de la conversación pública. El interés se centró en el comentario de Ángela, quien subrayó sentirse orgullosa de su nacionalidad: “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano LEGAL”, destacó.

El concierto, convocado en el icónico recinto californiano, reunió a un público compuesto en su mayoría por miembros de la comunidad latina de EEUU. La actuación estuvo marcada por la referencia a la situación que enfrentan los migrantes, especialmente mexicanos y latinoamericanos, que viven episodios de separación y maltrato bajo las políticas migratorias actuales.

Tunden a Ángela Aguilar por discurso sobre migrantes en concierto en EEUU. (Tiktok)

Durante el show, Pepe Aguilar hizo una pausa para referirse al contexto de las familias migrantes, solicitando respeto a las leyes estadounidenses. “Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto, para que seamos parte realmente de este maravilloso país que se forjó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso”, expresó el cantante.

Más adelante, empleó un tono irónico sobre la vigilancia de las autoridades migratorias, lo que algunos espectadores interpretaron como una broma poco afortunada. “No les vamos a dar gusto a los radicales (...) Saben cómo les vamos a dar la vuelta (...) Haciendo cada vez mejor nuestro trabajo cada quién desde donde esté. Así es cómo vamos a demostrar que no nada más nos merecemos un lugar en este país, que somos parte de este país. Yo no les iba a hablar de esto, y ahorita nos van a correr a la fregada y a lo mejor aquí afuera está ICE para chingarnos”, comenzó a reirse.

El cantante y Ángela se
El cantante y Ángela se tomaron unos minutos para dedicar algunas palabras al público. (@elytorres_91)

Ángela Aguilar, por su parte, expresó su solidaridad con la comunidad mexicoamericana: “Yo sí quiero decir que lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo, no lo voy a soportar”. La artista insistió en la relevancia de representar a quienes viven entre dos culturas y manifestar desacuerdo ante las injusticias que denuncian los migrantes.

La combinación entre el llamado a acatar la ley, el orgullo de los orígenes y el uso del término “legal” para describir su estatus generó diversas reacciones en redes sociales y reacciones.

“No hace más que regarla”, “Básicamente dijeron que tienen que ser legales para que no pase eso”, “Hasta pena da”, “Tiene que trabajar en su forma de dar discursos”, son algunos de los comentarios que se leen en videoclips difundidos en TikTok.

Temas Relacionados

Ángela AguilarPepe AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Así reaccionó Ocran Leaks al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

La muerte de Camilo Ochoa no solo impactó por la figura pública del influencer, sino también por la historia de conflictos y enemistades que arrastraba en el mundo digital y criminal

Así reaccionó Ocran Leaks al

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 19 de agosto

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:

El Mini Lic habría contratado a un hacker para cazar al influencer Camilo Ochoa, según audios revelados por Luis Chaparro

Camilo Ochoa fue asesinado el pasado 16 de agosto en su domicilio de Temixco, Morelos

El Mini Lic habría contratado

La Casa de los Famosos México: inicia la final por el liderazgo de la semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 18 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así reaccionó Ocran Leaks al

Así reaccionó Ocran Leaks al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

El Mini Lic habría contratado a un hacker para cazar al influencer Camilo Ochoa, según audios revelados por Luis Chaparro

Detienen en la frontera a mexicana que trató de pasar paquetes de metanfetamina a EEUU ocultos en un tanque de gasolina

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: inicia la final por el liderazgo de la semana

Trío Los Panchos anuncia detalles de su próximo concierto en la CDMX

Galilea Montijo habla del supuesto fraude en La Casa de los Famosos México tras salida de Ninel Conde

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: estos son los finalistas para competir por el liderazgo de la semana

Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su relación con Nodal: “Vivimos en una sociedad machista”

DEPORTES

Barbie Juárez predijo que Alana

Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025