Detienen a Silvestre “N”, Director de Asuntos Internos de la SSP Veracruz durante la administración de Javier Duarte

(Especial)

Silvestre “N”, quien fuera Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, fue detenido en el Estado de México y posteriormente llevado a Veracruz.

La captura del exfuncionario fue realizada durante la mañana del 15 de agosto pasado, según indica el Registro Nacional de Detenciones (RND). El arresto ocurrió en el municipio de Huixquilucan, en la colonia Retama, al lado de un puesto de gorditas, según los documentos de las autoridades federales.

Tras el arresto, Silvestre “N” fue llevado al Cereso Dupont Ostion, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. La detención estuvo a cargo de la Coordinación General de la Policía de Investigación.

Un día después de la captura, el 14 de agosto, fue puesto a disposición del juez de control en Veracruz.

Parte del informe de las autoridades (Captura de pantalla/RND)

El papel de Silvestre “N” era el de vigilar la actuación de los elementos de la policía, además de realizar acciones para prevenir los abusos de autoridad y casos de corrupción.

Al momento de su detención, el exfuncionario llevaba una playera negra y un pantalón verde. Hasta el momento las autoridades de Veracruz no han detallado las razones por las que el sujeto fue capturado en el Edomex.

Cuando Silvestre “N” estaba en funciones el encargado de la SSP de Veracruz era Arturo Bermúdez Zurita. Este último sujeto, también conocido como El Capitán Tormenta estuvo detenido desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2018.

Información de medios locales señala que el hombre recientemente capturado no formaba parte de los políticos cercanos al exgobernador Javier Duarte, sin embargo si tenía el control de los órganos internos de vigilancia de la policía, según detalla el portal e-consulta.

Otras detenciones en el Edomex

"El Alfa" fue detenido junto a integrantes de la célula delictiva que lideraba. (FGJEM)

Por su parte, en el Edomex han sido capturados diversos sujetos ligados a grupos criminales. El pasado 6 de agosto fue informado el arresto de El Alfa, un sujeto identificado como objetivo prioritario y quien al parecer lideraba una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Junto con dicho hombre fueron capturadas otras 26 personas acusadas de formar parte de la célula delictiva conocida como Los Alfas, la cual estaría relacionada con secuestros, robos, homicidios y venta de drogas.

En territorio mexiquense también fue capturado Dylan “N”, un hombre apodado El Roto y quien sería integrante de un grupo criminal conocido como Los Malportados, una estructura acusada de extorsiones, robo, narcomenudeo y despojo de predios en la Ciudad de México y en Guerrero Morelos y el Edomex.