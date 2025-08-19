México

Detienen a Silvestre “N”, Director de Asuntos Internos de la SSP Veracruz durante la administración de Javier Duarte

Fue capturado en Edomex y posteriormente llevado a Coatzacoalcos

Por Luis Contreras

Guardar
(Especial)
(Especial)

Silvestre “N”, quien fuera Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, fue detenido en el Estado de México y posteriormente llevado a Veracruz.

La captura del exfuncionario fue realizada durante la mañana del 15 de agosto pasado, según indica el Registro Nacional de Detenciones (RND). El arresto ocurrió en el municipio de Huixquilucan, en la colonia Retama, al lado de un puesto de gorditas, según los documentos de las autoridades federales.

Tras el arresto, Silvestre “N” fue llevado al Cereso Dupont Ostion, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. La detención estuvo a cargo de la Coordinación General de la Policía de Investigación.

Un día después de la captura, el 14 de agosto, fue puesto a disposición del juez de control en Veracruz.

Parte del informe de las
Parte del informe de las autoridades (Captura de pantalla/RND)

El papel de Silvestre “N” era el de vigilar la actuación de los elementos de la policía, además de realizar acciones para prevenir los abusos de autoridad y casos de corrupción.

Al momento de su detención, el exfuncionario llevaba una playera negra y un pantalón verde. Hasta el momento las autoridades de Veracruz no han detallado las razones por las que el sujeto fue capturado en el Edomex.

Cuando Silvestre “N” estaba en funciones el encargado de la SSP de Veracruz era Arturo Bermúdez Zurita. Este último sujeto, también conocido como El Capitán Tormenta estuvo detenido desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2018.

Información de medios locales señala que el hombre recientemente capturado no formaba parte de los políticos cercanos al exgobernador Javier Duarte, sin embargo si tenía el control de los órganos internos de vigilancia de la policía, según detalla el portal e-consulta.

Otras detenciones en el Edomex

"El Alfa" fue detenido junto
"El Alfa" fue detenido junto a integrantes de la célula delictiva que lideraba. (FGJEM)

Por su parte, en el Edomex han sido capturados diversos sujetos ligados a grupos criminales. El pasado 6 de agosto fue informado el arresto de El Alfa, un sujeto identificado como objetivo prioritario y quien al parecer lideraba una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Junto con dicho hombre fueron capturadas otras 26 personas acusadas de formar parte de la célula delictiva conocida como Los Alfas, la cual estaría relacionada con secuestros, robos, homicidios y venta de drogas.

En territorio mexiquense también fue capturado Dylan “N”, un hombre apodado El Roto y quien sería integrante de un grupo criminal conocido como Los Malportados, una estructura acusada de extorsiones, robo, narcomenudeo y despojo de predios en la Ciudad de México y en Guerrero Morelos y el Edomex.

Temas Relacionados

VeracruzEdomexCoatzacoalcosSSP Veracruzmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: estos son los finalistas para competir por el liderazgo de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Cuáles son las mejores proteínas para aumentar masa muscular sin subir de peso

Es esencial incluir este alimento en la dieta para favorecer el crecimiento del músculo

Cuáles son las mejores proteínas

INAH garantiza acceso gratuito a mexicanos y mexicanas en zonas arqueológicas tras polémica en Tulum

La entrada es sin costo a diario para los estudiantes y adultos mayores

INAH garantiza acceso gratuito a

Pensión del Bienestar 2025 arranca registro para nuevas incorporaciones en agosto: este es el calendario oficial para inscribirte

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer todos los detalles para la inscripción de este programa social que otorga 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión del Bienestar 2025 arranca

Silvano Aureoles obtiene nueva suspensión provisional contra nuevas órdenes de captura

El exgobernador de Michoacán deberá presentarse a una audiencia en los próximos días

Silvano Aureoles obtiene nueva suspensión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe de más de 7

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para arrancar la prueba final del líder

Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su relación con Nodal: “Vivimos en una sociedad machista”

“Poner el cuerno”: polémica pregunta de Emiliano Aguilar sería indirecta para su cuñado Christian Nodal

La canción más escuchada en Apple México hoy

El top de las mejores series de Netflix en México

DEPORTES

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana