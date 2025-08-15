México

Detienen en Edomex a integrante de grupo criminal dedicado a homicidios, extorsiones y narcomenudeo

Dylan “N”, operaba en CDMX, Morelos, Guerrero y Edomex; ya contaba con cinco carpetas de investigación

Por Carlos Salas

Dylan "N" ya contaba con
Dylan "N" ya contaba con cinco carpetas de investigación. (FOTO: X:@PabloVazC)

En un operativo conjunto entre autoridades federales y locales, fue detenido en el Estado de México Dylan “N”, presunto integrante de una célula delictiva dedicada a homicidios, extorsiones, robo, narcomenudeo y despojo de predios en la Ciudad de México, así como en los estados de Morelos, Guerrero y México.

La captura se llevó a cabo en la colonia San Pablo CTM, de Santiago Teyahualco, donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía capitalina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades mexiquenses, cumplimentaron una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Ligado a cinco carpetas de investigación

De acuerdo con las indagatorias, el hombre de 30 años está relacionado con cinco investigaciones por diversos delitos: un feminicidio ocurrido en 2024; delitos contra la salud en 2023; y, en 2025, extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada y narcomenudeo.

Entre los delitos que más
Entre los delitos que más graves se encuentra: narcomenudeo, delincuencia organizada y extorsión. (FOTO: X:@PabloVazC)

Las autoridades señalaron que Dylan “N” presuntamente operaba en varias alcaldías de la capital y en municipios de Morelos, Guerrero y el Estado de México, coordinando actividades de venta y distribución de droga, además de participar en homicidios y despojo de predios.

Traslado a la CDMX

Tras su detención, le fueron leídos sus derechos y fue trasladado a un centro penitenciario de la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que este arresto es resultado de la colaboración interinstitucional para identificar y detener a los “generadores de violencia” que afectan a la población.

Pablo Vázquez reiteró en redes
Pablo Vázquez reiteró en redes sociales que seguirán los operativos en conjunto con el Edomex para reforzar la seguridad en ambas entidades. (Infobae/Anayeli Tapia)

“Resultado de una acción conjunta entre la SSC, la FGJCDMX y el Gabinete de Seguridad del Edomex, fue detenido Dylan “N”, se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de Homicidio Calificado y fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario de esta ciudad.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para identificar y detener a los generadores de violencia que causan daño a los habitantes de nuestra ciudad”, anunció el secretario de seguridad en su cuenta de X.

Las dependencias del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener operativos conjuntos para frenar la incidencia delictiva y llevar ante la justicia a integrantes de grupos criminales.

