Denuncian a un usuario de la Línea 12 del Trolebús que se niega a ceder un asiento: “Pagué doble”

Denuncian a usuario del Trolebús que se negaba a ceder el asiento (Tik Tok/ @honguitrix)

En redes sociales circuló un video que captó el comportamiento de un usuario del Trolebús de la Ciudad de México, la actitud que tomó causó un debate y opiniones divididas, pues el involucrado se negaba a ceder un asiento que no estaba ocupando, pero que argumentó que pagó por él.

Los hechos ocurrieron en la estación Perisur de la Línea 12 del Trolebús, ruta que recientemente inauguraron y que llega hasta la terminal Tasqueña al sur de la capital. A través de Tik Tok viralizaron cómo un joven argumentó que pagó doble pasaje y así no compartir el asiento que tenía junto a él.

De acuerdo con los testimonios, narraron que esta persona suele negarse a compartir o ceder el asiento dentro del Trolebús. Así que, una persona grabó la actitud que tomó cuando le pidieron que liberara el asiento donde tenía su mochila.

Joven se niega a ceder asiento en el Trolebús: así fue el momento

Difundieron el video del momento en que un hombre descendió a las vías entre Villa de Cortés y Nativitas. (Crédito: Tik Tok/ @honguitrix)

La grabación captó cómo una persona confrontó al joven que se negaba a liberar un asiento que tenía desocupado, esta persona colocó su mochila y evitó que alguna persona se sentara junto a él, ya que aseguró que pagó para eso.

Otro usuario empezó a grabar y expresó lo siguiente: "Sí te subo porque pues si querías un lugar privado, pues agarro un transporte de aplicación, un taxi o un Uber, pero no así. Si tan pudiente hubieras pagado un taxi“, exclamó en tono de reclamo.

El usuario que ocupaba los dos asientos se defendió y explicó que notificó a la conductora de la unidad que pagaría doble para viajar más cómodo. "No estoy diciendo que sea pudiente, simplemente estoy diciendo que al acercarme a la unidad le indique a la conductora que iba a pagar doble costo para hacer justo de los dos“, precisó.

Personal del Trolebús obligó al usuario a liberar el asiento (Tik Tok/ @honguitrix)

Pero, esta confesión causó que la gente se molestara más con el joven, ya que la unidad de Trolebús empezó a llenarse y había personas que intentaron ocupar ese lugar. Por ello lo confrontaron: “Sí, pero hay gente, incluso hay mujeres, hay personas que quieren sentarse un asiento y no es justo que pagues. Es un servicio de transporte público, no es privado aquí”. Incluso una usuaria en tono de burla comentó: “Ya bájate, te doy sus siete pesos”.

Un supervisor del Trolebús tuvo que intervenir para controlar la situación, habló con la persona y le explicó que no había argumento legal para que pagara un asiento para su mochila, por lo que lo obligó a liberar el asiento y una joven pudiera sentarse.