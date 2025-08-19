México

Denuncian a un usuario de la Línea 12 del Trolebús que se niega a ceder un asiento: “Pagué doble”

Un joven se negaba a liberar un asiento donde llevaba su mochila pese a la cantidad de pasajeros a bordo

Por Luz Coello

Guardar
Denuncian a usuario del Trolebús
Denuncian a usuario del Trolebús que se negaba a ceder el asiento (Tik Tok/ @honguitrix)

En redes sociales circuló un video que captó el comportamiento de un usuario del Trolebús de la Ciudad de México, la actitud que tomó causó un debate y opiniones divididas, pues el involucrado se negaba a ceder un asiento que no estaba ocupando, pero que argumentó que pagó por él.

Los hechos ocurrieron en la estación Perisur de la Línea 12 del Trolebús, ruta que recientemente inauguraron y que llega hasta la terminal Tasqueña al sur de la capital. A través de Tik Tok viralizaron cómo un joven argumentó que pagó doble pasaje y así no compartir el asiento que tenía junto a él.

De acuerdo con los testimonios, narraron que esta persona suele negarse a compartir o ceder el asiento dentro del Trolebús. Así que, una persona grabó la actitud que tomó cuando le pidieron que liberara el asiento donde tenía su mochila.

Joven se niega a ceder asiento en el Trolebús: así fue el momento

Difundieron el video del momento en que un hombre descendió a las vías entre Villa de Cortés y Nativitas. (Crédito: Tik Tok/ @honguitrix)

La grabación captó cómo una persona confrontó al joven que se negaba a liberar un asiento que tenía desocupado, esta persona colocó su mochila y evitó que alguna persona se sentara junto a él, ya que aseguró que pagó para eso.

Otro usuario empezó a grabar y expresó lo siguiente: "Sí te subo porque pues si querías un lugar privado, pues agarro un transporte de aplicación, un taxi o un Uber, pero no así. Si tan pudiente hubieras pagado un taxi“, exclamó en tono de reclamo.

El usuario que ocupaba los dos asientos se defendió y explicó que notificó a la conductora de la unidad que pagaría doble para viajar más cómodo. "No estoy diciendo que sea pudiente, simplemente estoy diciendo que al acercarme a la unidad le indique a la conductora que iba a pagar doble costo para hacer justo de los dos“, precisó.

Personal del Trolebús obligó al
Personal del Trolebús obligó al usuario a liberar el asiento (Tik Tok/ @honguitrix)

Pero, esta confesión causó que la gente se molestara más con el joven, ya que la unidad de Trolebús empezó a llenarse y había personas que intentaron ocupar ese lugar. Por ello lo confrontaron: “Sí, pero hay gente, incluso hay mujeres, hay personas que quieren sentarse un asiento y no es justo que pagues. Es un servicio de transporte público, no es privado aquí”. Incluso una usuaria en tono de burla comentó: “Ya bájate, te doy sus siete pesos”.

Un supervisor del Trolebús tuvo que intervenir para controlar la situación, habló con la persona y le explicó que no había argumento legal para que pagara un asiento para su mochila, por lo que lo obligó a liberar el asiento y una joven pudiera sentarse.

Temas Relacionados

TrolebúsCDMXPerisurLínea 12mexico-noticias

Más Noticias

Esto debes de hacer antes de participar en un reto viral, según la SSC

Algunos de estos desafíos pueden hacer que los menores compartan información personal o cometan acciones ilegales

Esto debes de hacer antes

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ya hay finalistas para el líder de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Cuáles son las mejores vitaminas para combatir el cansancio en las mujeres

Existen factores que influyen en que las mujeres tengan necesidades especiales al momento de buscar los mejores suplementos para ellas

Cuáles son las mejores vitaminas

Cómo saber si tengo dos CURP

El gobierno federal asociará las CURP en una sola cédula cuando se verifique que ambas pertenecen a la misma persona

Cómo saber si tengo dos

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y la presión de ser abordado por sus fans: “Necesito apagar el personaje”

El exintegrante de OV7 compartió cómo la fama le impide desconectarse, incluso en vacaciones, y la importancia de la terapia para encontrar un equilibrio entre su carrera y su bienestar emocional

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Deseo declarame culpable”: revelan documento

“Deseo declarame culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mikel Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ya hay finalistas para el líder de la semana

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y la presión de ser abordado por sus fans: “Necesito apagar el personaje”

Mayela Laguna dice tener pruebas de su relación extramarital con Gustavo Adolfo Infante: “Yo estaba muy mal”

Nathy Peluso anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el ‘Grasa Tour’ de la compositora argentina

Tips de belleza de Ninel Conde: secretos que compartió la eliminada de La Casa de los Famosos México 3

DEPORTES

Tigres vs América: estas son

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime