Yadhira Carrillo revela qué le dijo su ex, Juan Collado, sobre su regreso a Televisa tras 17 años

Yadhira Carrillo revela el apoyo de Juan Collado para su regreso a la televisión tras 17 años de ausencia (Infobae México / Jovani Pérez)

“Me dijo: ‘No puedo detenerte, adelante’. Eso es respetuoso, ¡claro! Y me dice: ‘Aquí estoy, lo que quieras y lo que necesites, yo estoy, aquí te voy a proteger toda mi vida, pero es difícil para mí estarte acompañando en estos rollos de la televisión, no es lo mío’. Y mira, me dejó ir, me dejó hacer”.

Con estas palabras, Yadhira Carrillo describió el momento en que Juan Collado le expresó su apoyo para volver a la televisión, un gesto que cobra especial relevancia en medio de rumores sobre la estabilidad de su matrimonio y la reciente liberación del abogado.

La actriz, tras 17 años de ausencia en las telenovelas, compartió detalles de esta conversación en una entrevista con El Gordo y La Flaca, donde abordó tanto su regreso profesional como la dinámica actual de su relación.

La noticia de la vuelta de Yadhira Carrillo a la pantalla chica ha generado expectación, no solo por el tiempo transcurrido desde su última aparición, sino también por el contexto personal en el que se produce.

La actriz comparte detalles sobre su relación y la propuesta que la llevó de vuelta a las telenovelas (Cuartoscuro)

Durante la entrevista, la actriz evitó confirmar o desmentir las versiones que circulan sobre una posible separación o la existencia de una nueva pareja en la vida de Juan Collado. En cambio, optó por centrarse en la solidez de su vínculo y en la forma en que ambos han gestionado los cambios recientes.

Al referirse a Juan Collado, quien recientemente recuperó su libertad, la actriz destacó la caballerosidad y el respeto que han caracterizado su relación:

“No es parte de lo que a él le gusta, muy respetuoso, siempre caballeroso y, por supuesto, un gran señor”, dijo.

“Fueron 17 años muy, muy, muy buenos, hasta ahora, precioso, donde no podría decirte que faltó algo. O sea, que ha sido una vida bendecida, en todos los aspectos”, añadió.

Carrillo destaca la solidez de su matrimonio y la importancia del respaldo de Collado en su nueva etapa profesional (Foto: Televisa)

Estas declaraciones, junto con la descripción de una vida compartida, aportan contexto a la decisión de la actriz de regresar a la televisión y a la manera en que ambos han afrontado los desafíos recientes.

El regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas, tras casi dos décadas de ausencia, se produce en un escenario marcado por la especulación mediática y los cambios personales.

La actriz, al compartir los detalles de la conversación con su esposo y la forma en que recibió la propuesta laboral, ofrece una perspectiva íntima sobre las motivaciones y apoyos que han hecho posible este nuevo capítulo en su carrera.