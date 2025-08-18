Mariana Botas sufre fuerte ataque de ansiedad y estalla en llanto tras 3 semanas de encierro: “Me siento muy mal” (Foto: ViX)

Mariana Botas alarmó a los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 luego de que desde a primeras horas de este lunes 18 de agosto empezara a comunicar en el 24/7 que sentía un malestar emocional y físico que calificó como ‘muy fuerte’.

“Yo es la primera vez que me siento así. O sea, obviamente extrañado y todo, pero la estaba pasando bien, la estaba disfrutando, diciendo: “Güey, está buena la experiencia, todo es nuevo, es diferente, es un campamento”. Y hoy fue un agobio así, desde que me... pues no pude ni dormir bien, güey, desde que te encontré en el baño ya no pude dormir. Me siento muy mal, es ansiedad“, expresó la actriz.

Tras recibir el apoyo de Facundo y Shiky, la famosa reflexionó con los televidentes sobre la importancia de la salud mental y lo delicado que suele ser el experimento que es La Casa de los Famosos México, pues de acuerdo a ella, el reality está diseñado para hacerte sentir dichos cambios emocionales.

Mariana Botas (ViX

Cuarto Día sufre partida de Ninel Conde

“Mariano sigo aquí, te dimos tu regalo”. Con esa frase, Mar Contreras celebró su permanencia en La Casa de los Famosos México durante la gala de eliminación del domingo, una noche marcada por la emotividad y los giros inesperados.

La actriz, visiblemente conmovida, dedicó el momento a su hijo, quien cumplía años ese día, y fue recibida entre gritos y saltos por los integrantes del Cuarto Noche: Aldo, Guana, Abelito, Aarón y Alexis. Mientras tanto, en el sector opuesto de la casa, la incredulidad dominó a los miembros del Cuarto Día tras la salida de Ninel Conde, la tercera eliminada de la competencia.La gala, transmitida en vivo y seguida con atención por los fanáticos del reality, tuvo como eje la tensión entre los nominados.

Galilea Montijo fue la encargada de anunciar, uno a uno, los nombres de los salvados por la audiencia. El primero en regresar fue Guana, quien recibió una ovación y muestras de afecto de sus compañeros, lo que supuso un respiro para su grupo. El siguiente en ser salvado fue Facundo, cuya reacción de asombro contrastó con la alegría de sus compañeros al recibirlo de vuelta.

‘El Bombón Asesino’ se convirtió en la tercera eliminada del reality show de Televisa Crédito: VIX

Alexis Ayala completó la lista de salvados, dejando a Ninel Conde y Mar Contreras como las últimas en la cuerda floja. Ambas finalistas se dirigieron al jardín para ocupar la “silla giratoria” de eliminación, un momento cargado de silencio y expectativa. La voz de Galilea Montijo rompió la tensión: “Por decisión del público quién abandona La Casa de los Famosos México esta noche es, eres tú Ninel”.

La reacción de la llamada “Bombón Asesino” fue de absoluto desconcierto; avanzó lentamente hacia la salida, mientras el resto de los concursantes procesaba la noticia. El regreso de Mar Contreras desató una celebración efusiva entre los integrantes de su grupo, quienes la abrazaron y felicitaron. Dalílah la animó con un mensaje directo:

“Sal del estupor, disfrútalo”, lo que provocó que Mar rompiera en llanto por unos instantes. Mariana Botas también se acercó para felicitarla: “Estás muy cañona, muchas felicidades”. Por su parte, Elaine Haro y Priscila Valverde no ocultaron su tristeza por la eliminación de Ninel, mostrando el impacto emocional que la salida generó en la dinámica de la casa.