La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

La cantante y actriz, conocida como el “Bombón Asesino”, se despidió de sus compañeros y de la audiencia tras no obtener el respaldo suficiente en la votación en vivo, un desenlace que sacudió tanto a los habitantes de la casa como a los seguidores del reality de Televisa .

“Creo que mi tiempo, es el tiempo de Dios, así que es perfecto y la verdad es que sí es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los 3 querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad”, confesó Ninel Conde entre lágrimas, minutos después de convertirse en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3 .

Salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México ‘paraliza’ a México

Joel Echeverria , productor y manager de Fz Management , agencia de Management & Pr, se habría reunido con la producción de Televisa y Endemol ante la preocupación por el impacto negativo en la reputación de la cantante y actriz. De acuerdo con los periodistas Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante , Echeverria solicitó formalmente la salida anticipada de Ninel Conde luego de detectar que su proyección dentro de la casa comenzaba a verse seriamente afectada.

El posible acuerdo entre el representante artístico de Ninel Conde y la producción del reality de Televisa y Endemol

La reciente eliminación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México desató versiones sobre un posible acuerdo entre su representante artístico , Joel Echeverria , y la producción del reality de Televisa y Endemol .

