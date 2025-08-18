La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 18 de agosto: eliminación de Ninel Conde genera fuertes polémicas

La reciente eliminación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México desató versiones sobre un posible acuerdo entre su representante artístico, Joel Echeverria, y la producción del reality de Televisa y Endemol.
Joel Echeverria, productor y manager de Fz Management, agencia de Management & Pr, se habría reunido con la producción de Televisa y Endemol ante la preocupación por el impacto negativo en la reputación de la cantante y actriz. De acuerdo con los periodistas Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante, Echeverria solicitó formalmente la salida anticipada de Ninel Conde luego de detectar que su proyección dentro de la casa comenzaba a verse seriamente afectada.
“Creo que mi tiempo, es el tiempo de Dios, así que es perfecto y la verdad es que sí es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los 3 querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad”, confesó Ninel Conde entre lágrimas, minutos después de convertirse en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3.
La cantante y actriz, conocida como el “Bombón Asesino”, se despidió de sus compañeros y de la audiencia tras no obtener el respaldo suficiente en la votación en vivo, un desenlace que sacudió tanto a los habitantes de la casa como a los seguidores del reality de Televisa.