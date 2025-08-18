México

La promesa de Ninel Conde a Elaine Haro después de La Casa de los Famosos México 2025

Esto fue lo que Ninel Conde le prometió a Elaine Haro tras su eliminación de La Casa de los Famosos 2025

Por Cinthia Salvador

Elaine Haro rompió en llanto
Elaine Haro rompió en llanto tras la salida de la actriz de LCDLFM. (Captura de pantalla YouTube)

La salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 3 marcó uno de los momentos más polémicos de la temporada. Tras su eliminación del reality, la cantante hizo una promesa a una de sus compañeras más cercanas. “El Bombón Asesino” anunció que apoyará la carrera musical de Elaine Haro tras su expulsión, un gesto que ha generó gran expectativa entre la audiencia.

Durante la gala de eliminación del domingo 17 de agosto, la tensión se apoderó del ambiente entre los concursantes restantes. Ninel Conde y Mar Contreras afrontaron la última etapa del proceso, subiendo al carrusel, donde se definió el futuro de ambas en el programa.

Luego de conocerse el resultado, Mar regresó a la casa, mientras que el público y los participantes confirmaron la salida de Conde, quien hasta ese momento se mantenía como una de las figuras fuertes en la competencia.

La reacción de Elaine Haro no pasó desapercibida. La joven artista fue una de las más afectadas al conocer la decisión. Desde que se abrió la puerta de la silla giratoria, la joven actriz rompió en llanto.

El cuarto Día quedó sorprendido
El cuarto Día quedó sorprendido tras la eliminación de Ninel Conde. (Captura de pantalla YouTube)

Minutos después, se le observó visiblemente conmovida, aislada en uno de los baños, donde las cámaras captaron el impacto de la noticia.

La salida de Conde dejó una huella profunda en el equipo del cuarto Día, evidenciada en los rostros de Priscila Valverde, Dalilah Polanco, Facundo y Mariana Botas, quienes manifestaron sorpresa ante la despedida de una de las participantes más populares.

Ya fuera de la casa y en una charla de la post gala con Wendy Guevara, Ninel dedicó palabras de agradecimiento a la producción, la audiencia y sus compañeros. Definió su paso por el programa como una oportunidad de crecimiento personal y profesional. El momento más destacado se produjo cuando la cantante se dirigió especialmente a Elaine Haro, a quien consideró una gran amiga a lo largo de la competencia.

"Generamos un vínculo que es para toda la vida, no solo para este proyecto“, expresó Ninel, al tiempo que detalló su compromiso de apoyar la carrera artística de Haro. La intérprete planea acompañar a Elaine a Miami para que grabe su primer disco, decisión que atribuyó a la calidad humana y sensibilidad de la joven.

Ninel Conde se despidió de
Ninel Conde se despidió de sus compañeros al ser la 3era nominada. (YouTube La Casa de los Famosos México)

“Se lo merece, es una persona sensible y que abrió su corazón”, afirmó “El Bombón Asesino”.

Por su parte Elaine pasó un buen rato llorando en la sala acompañada por los integrantes de la habitación Día, quienes trataron de consolarla. “Es juego, vamos a ir saliendo todos”, le explicaron.

“Ya sé pero no me despedí”, sollozó Haro.

“Es como el hecho de todo, yo tuve la salvación...”, se culpó la actriz.

