Condenan a Israel Jiménez, “Yeye” y a Antonio Cisneros, “El Dedos” por tentativa de homicidio contra Ciro Gómez Leyva

El ataque contra e periodista fue realizado en diciembre de 2022 (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la condena en contra de dos personas que fueron halladas culpables de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, así como asociación delictuosa, en el caso de la agresión contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Se trata de Juan Antonio Cisneros Morales, un hombre apodado El Dedos y/o El Dedotes, además de Israel Jiménez Avila, alias Yeye, quienes recibieron una sentencia de 11 años y un mes de prisión cada uno.

Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público aportó las pruebas que derivaron en la condena de los dos hombres mencionados.

La audiencia fue realizada en el Reclusorio Norte (GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO)

Ataque buscaba limitar el derecho de libre expresión

Debido a que en el caso se acreditó que las acciones contra Gómez Leyva fueron con le objetivo de limitar, afectar y menoscabar el derecho a la libre expresión del periodista, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo el caso, basándose en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Israel “J” y Juan Antonio “C”, por acreditarse plenamente su responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa", es parte del informe.

Asimismo, la FGR detalla que al día de hoy han sido sentenciadas un total de 11 personas que participaron en actividades de asociación delictuosa que planearon y ejecutaron el ataque contra el comunicador.

El periodista viajaba en un auto blindado (Ciro Gómez Leyva / Facebook)

Fue el 15 de diciembre de 2022 que un grupo de sujetos accionaron sus armas en contra del periodista quien viajaba en una camioneta blindada. Las averiguaciones de las autoridades señalaron que los agresores vigilaron Gómez Leyva desde días antes.

En la camioneta quedaron varios impactos de bala, mientras que el periodista salió ileso. Luego de las agresiones contra el periodista las autoridades realizaron una docena de cateos simultáneos, lo que derivó en el arresto de 11 personas.

Fue identificado como el líder de célula Pedro Gómez Jaramillo, alias Pool, quien fue condenado a 12 años de prisión el pasado 10 de junio por su responsabilidad en asociación delictuosa y tentativa de homicidio, en dicha ocasión también fue sentenciado a 14 años tras las rejas Héctor Martínez Jiménez, alias Bart.