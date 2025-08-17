Morena arranca creación de 71 mil Comités Seccionales

Luisa María Alcalde desde el Consejo Nacional de Morena. | @MarinadelPilar

La presidenta del partido en el poder, Luisa María Alcalde Luján indicó que busca tener presencia en cada rincón del país, mediante un video difundido en redes sociales destacó que mañana comenzará la campaña para crear un comité en cada una de las 71 mil secciones electorales.

Alcalde anunció que el domingo 17 de agosto a las 11:00 horas comenzará la conformación de dichos Comités Seccionales de Morena. Este proceso marca el inicio de una nueva etapa en la historia del partido-movimiento.

Según lo informado, el objetivo es consolidar la estructura territorial del movimiento con la creación de 71 mil 500 comités, uno por cada sección electoral, de los cuales 945 estarán en el estado de Morelos.

En un encuentro a principios de este mes, representantes y militantes de Morena acusaron a partidos de oposición de buscar generar divisiones internas a través de campañas mediáticas. “La oposición intenta instalar la percepción de que ‘somos iguales’. Nada más alejado de la realidad; ellos se dedicaron a saquear este país y a traicionar al pueblo de México”, declararon los asistentes, y defendieron las diferencias entre el actual proyecto y administraciones anteriores.

Los líderes partidistas subrayaron que estas campañas no constituyen la primera ofensiva a la que se enfrentan desde la derecha nacional. “La ciudadanía tiene muy claro que somos distintos, y que aquí hay un proyecto para la gente.

Manifestaron que el proyecto de la Cuarta Transformación se mantiene “firme entre la población”, pese a los intentos de descrédito desde la oposición.

El inicio de los comités seccionales de la 4T, de acuerdo con la dirigencia nacional, busca reforzar la presencia del movimiento en el territorio y consolidar el apoyo a los principios promovidos por la actual administración federal.