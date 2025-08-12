Luisa Alcalde asegura que sí fue invitada a la plenaria de Morena y confirma asistencia

(X: @PartidoMorenaMx)

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, desmintió una presunta fractura dentro del movimiento y aseguró que ella y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, sí fueron invitados a la reunión plenaria de los diputados federales.

Desde Puebla, Alcalde Luján afirmó que una semana atrás recibió la invitación por parte del coordinador parlamentario en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, por lo cual aseguró que estará presente el próximo 30 de agosto en la plenaria.

“Claro que fuimos invitados. Hace más de una semana, quizá, que nos llegó la invitación por parte del coordinador (Monreal) y confirmamos que vamos a estar ahí en la plenaria del grupo parlamentario”, declaró Luisa Alcalde.

La respuesta de la dirigencia nacional se da un día después de que el propio Monreal dijo a los reporteros del Congreso que por lo apretado de la agenda no se podría contar con la presencia de Luisa Alcalde y Andrés López Beltrán.

La dirigente nacional acusó a la “derecha” de difundir información falsa sobre supuestas disputas internas en Morena y aseguró que en el partido se mantiene la unidad y afirmó que a la oposición le encantaría ver “división” en la 4T, pero rechazó que éste sea el caso.

En el caso de comentaristas como @SGarciaSoto, vale la pena recordar la frase que el Presidente @lopezobrador_ mencionaba con frecuencia: “cuando un hombre se entrega por completo a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento”.



Hoy @PartidoMorenaMx está más fuerte y… pic.twitter.com/rFr5djjXrj — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 12, 2025

En cuanto a la unidad en Morena, en semanas recientes el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña se ha quejado del “golpeteo interno” en Morena, y acusó que por ambiciones personales se está dañando la unidad del movimiento.

“Que la derecha ataque, intrigue, tergiverse, haga insidia y genere desinformación es natural y entendible. Que ello se genere desde dentro del movimiento, francamente es lamentable”, dijo Noroña apenas unos días antes.

Qué dijo Monreal sobre la plenaria de los diputados federales de Morena

El coordinador parlamentario informó que para la próxima reunión plenaria en la Cámara de Diputados se extenderán invitaciones a diversas figuras de la 4T, entre ellas Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; Marcelo Ebrard, titular de Economía; Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; Édgar Amador, encargado de Hacienda, y Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Monreal informó que laplenaria será el 30 de agosto. FOTO: Archivo

Cuestionado sobre la ausencia de la presidenta de Morena y del secretario de Organización en ese encuentro, Ricardo Monreal explicó a la prensa que “ese día creo que no, porque está muy apretada, es un solo día. Pero creo que nos vamos a reunir posteriormente al 30”.

El zacatecano también señaló la intención de concretar una reunión con estas dos figuras morenistas una vez concluidas las actividades programadas de la plenaria.