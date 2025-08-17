¿Mariana Levy fue violentada por Ariel López Padilla? Hermano de la fallecida actriz hace controvertida acusación

Las revelaciones de ‘Coco’ Levy surgen a 20 años del trágico deceso de la actriz. (Fotos: @ariellopezpadilla7, @ochoafrantonny, Instagram)

La efímera relación entre Mariana Levy y Ariel López Padilla vuelve a estar bajo el escrutinio público a 20 años del trágico deceso de la actriz, debido a recientes declaraciones de su hermano, Jorge ‘Coco’ Levy.

Durante un encuentro con la prensa donde el exdirectivo de cine habló sobre cómo sobrelleva el duelo que significó la muerte de su madre, Talina Fernández, y de su hermano Patricio —con apenas 12 meses de separación—, el ambiente se volvió tenso cuando fue cuestionado sobre el presunto apoyo de su excuñado a su sobrino José Emilio.

“Ariel López Padilla no es mi ex nada”, se apresuró a decir Levy, sin dejar que un reportero concluyera su pregunta.

Al ser cuestionado sobre los motivos de su rechazo, dijo: “Yo te puedo decir que, si mi hermana estuviera viva, él traería una madriza que no te la quitaría”.

“Yo te puedo decir que, si mi hermana estuviera viva, él traería una madriza que no te la quitaría”, indicó Coco Levy. (Fotos: @cocolevyguion, @rohayhuqueen, Instagram)

Insinúa violencia y luego recula

El encuentro, captado por el periodista Edén Dorantes, cambió drásticamente tras la declaración de Levy. Tras insinuar una posible situación de violencia, intentó recular y cambiar de tema.

“No te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque la gente que amas la tienes que respetar”, respondió al ser cuestionado si López Padilla violentó a su hermana.

La tensión escaló cuando la prensa mencionó que Ariel López Padilla había ofrecido ayuda José Emilio Fernández, fruto del matrimonio de Mariana Levy con José María Fernández, ‘Pirri’.

“Cuando tú dices ‘Ariel López Padilla y José Emilio’, estás diciendo ‘Donald Trump y mi tía Lupita de Zacatecas’... Nada que ver. José Emilio y Ariel López Padilla, nada que ver. María es hija de Ariel; José Emilio es hijo de Pirru”, puntualizó.

Finalmente, indicó que no profundizaría en el tema debido a que era “muy personal”.

Tras su separación de Arial López Padilla, Mariana Levy se casó con el arquitecto José María Fernández. (Foto: Instagram/@emiliolevyy)

La historia de amor de Mariana Levy y Ariel López Padilla

La historia de amor entre Mariana Levy y Ariel López Padilla comenzó en los foros de televisión. Ambos se conocieron durante la telenovela Caminos cruzados (1994-1995), donde la química traspasó la pantalla. Un año después formalizaron su noviazgo y se casaron por el civil. En 1996 nació su hija María, pero para 1998 la relación llegó a su fin con un divorcio en medio de rumores de incompatibilidad.

Aunque su matrimonio fue breve, el vínculo entre ambos permanece vivo a través de María, quien ha sido el motor para que López Padilla busque mantener unida a la familia Levy. Tras la muerte de Mariana en 2005, el actor ha procurado estar presente en la vida de los tres hijos de su exesposa. “Tengo una responsabilidad con los hijos de Mariana”, declaró recientemente a Ventaneando.

El actor incluso ha abierto las puertas de su casa a José Emilio Fernández Levy, el hijo menor de la actriz, con quien ha construido un lazo de confianza. “Él tiene su casa, mi casa, la casa con mi esposa, con mis otros hijos, que son sus otros hermanos, también tiene a María”, dijo en entrevista con De primera mano.