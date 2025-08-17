Amor arrebatado: Ilana Gritzewsky, quien fue liberada de Gaza, llevó a cabo una boda simbólica para pedir el rescate de su novio

La joven fue liberada tras 55 días de secuestro, pero su pareja sigue cautiva FOTO: Reuters

Ilana Gritzewsky, exrehén con nacionalidad israelí y mexicana, celebró este domingo 17 de agosto una boda simbólica en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv junto a la familia de su pareja, Matan Zangauker, quien permanece cautivo en la franja de Gaza, según informó el foro de Familias.

Durante la jornada, cientos de personas se reunieron en la plaza en apoyo a una huelga nacional que exigía al Gobierno un acuerdo de tregua para lograr la liberación de los rehenes.

En el acto, Gritzewsky apareció vestida de blanco, acompañada por su suegra, Einav Zangauker, reconocida por su activismo en las protestas por los rehenes.

En un mensaje leído durante la ceremonia, la exrehén expresó: “Si no te hubieran secuestrado ya podríamos estar casados. No puedo dejar de pensar en lo que nos arrebataron.

De acuerdo con el foro de Familias, al menos 50 rehenes israelíes permanecen en manos de Hamas y se estima que 30 de ellos han muerto.

El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó la liberación de Gritzewsky en un cese al fuego REUTERS/Shir Torem

Ilana Gritzewsky narró sobre su cautiverio y liberación

El 27 de marzo pasado, Ilana Gritzewsky Camhi, ciudadana mexicana-israelí, relató en una conferencia las dificultades que ha enfrentado tras haber sido rehén de Hamas durante 55 días.

La joven fue liberada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en medio de un cese al fuego, pero su pareja, Matan Zangauker, permanece cautivo.

Entre sus principales temores, Gritzewsky expresó su preocupación por el bienestar de Zangauker.

“Cada vez que abro el refrigerador me pregunto por qué yo tengo el derecho de hacerlo, mientras que hay muchas personas que no tienen acceso a un plato decente. ¿Cómo puedo salir a rehabilitación en una vida en la que mi pareja sigue en ese infierno?”, manifestó ante los medios.

Durante el secuestro, Gritzewsky fue engañada en tres ocasiones con la promesa de ser liberada. En dos de ellas, la trasladaron a un hospital bajo control del grupo armado, pero no obtuvo la libertad.

El último mensaje de Zangauker a su madre, Einav Zangauker, antes de ser capturado en el kibutz Nir Oz, fue: “Los terroristas están aquí, están dentro de la casa. Te amo, no llores”.

La invasión del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas afectó a varias comunidades cercanas a la Franja de Gaza, siendo Nir Oz una de las más golpeadas.

Desde su liberación, Ilana ha emprendido una campaña para exigir la liberación de todos los rehenes, entre los cuales se encuentra su novio.