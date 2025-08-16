MJF vence a Zandokan Jr y le quita la máscara al Místico en el Viernes Espectacular del CMLL

El peleador estadounidense MJF venció a Zandokan Jr. | Fernanda López-Castro

La Arena México volvió a reunir a miles de aficionados para otro Viernes Espectacular del Consejo Mexicano de Lucha Libre (CMLL), el cual estuvo marcado por la pelea entre el estadounidense MJF, representante de All Elite Wrestling (AEW), y Zandokan Jr, que culminó con un reto al Místico rumbo al magno evento del 92 Aniversario.

La pelea estelar de este viernes 15 de agosto, entre MJF y Zandokan Jr, comenzó con una llamativa introducción por parte del estadounidense, que incluyó un polémico discurso con el cual enalteció a Estados Unidos sobre México.

Mientras que su acompañante, quien imitaba al expresidente Abraham Lincoln y lo apoyó en diversas ocasiones a dificultar la pelea para su contrincante haciéndolo tropezar, traducía sus dichos y animaba a que la gente lo apoyara.

Sin embargo, los aficionados reaccionaron expresando su apoyo al mexicano y su enojo contra la estrella de AEW.

El duelo mano a mano fue intenso y en diversas ocasiones estuvo bajo el control de Zandokan Jr, al someter más de una vez al extranjero.

El estadounidense MJF se enfrentó a Zandokan Jr. | Fernanda López-Castro

No obstante, el triunfo se lo llevó MJF cuando tiró al tapatío y en pocos minutos le arrancó la máscara.

Al terminar la pelea, el estadounidense y próximo participante del Grand Prix, que se realizará este 29 de agosto, retó a que saliera el Místico cuestionándolo sobre si se atrevería a confrontarlo.

MJF peleó contra Zandokan Jr en el Viernes Espectacular del CMLL. | Fernanda López-Castro

El Místico aceptó salir y una vez en el ring, acusó al extranjero de ganar la pelea haciendo trampa.

“A mí me gusta defender mi casa, la arena México. (...)Vuelves a ganar con trampa”, dijo en medio de gritos de apoyo y aplausos de la afición.

MJF retó a una pelea al Místico en el evento que se realizará pr el 92 aniversario del CMLL, previsto para septiembre, afirmando que si él pierde le entregará su título de Campeón Mundial Semicompleto del CMLL, que obtuvo el 1 de agosto pasado, pero en caso de que el Príncipe de Plata y Oro sea el perdedor, deberá entregarle su máscara.

MJF retó a Místico a una pelea título vs máscara. | Fernanda López-Castro

El Místico aceptó, pero al estrechar sus manos, la estrella de la AEW comenzó un corto duelo entre ambos, durante el cual el extranjero le arrancó la máscara al mexicano e incluso le aplicó diversas llaves, sin mostrar su rostro.

La pelea terminó con el mexicano tirado en el suelo y cubierto con la bandera de Estados Unidos, lo que generó enojó por parte de la afición y provocó que ante la molestia de otros luchadores, MJF saliera corriendo del ring.

El Místico fue humillado por MJF, quien lo retó a una pelea título vs máscara. | Fernanda López-Castro