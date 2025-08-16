México

Marianne Gonzaga asegura que su ex le fue infiel con Valentina Gilabert: “Seguíamos en relación, me dio mucho coraje”

La joven rompió el silencio sobre el crimen que cometió hace algunos meses

Por Ignacio Izquierdo

(Jesús Avilés/Infobae)
Fue el pasado mes de febrero, cuando Marianne Gonzaga agredió a Valentina Gilabert, supuestamente impulsada por los celos derivados de una relación sentimental entre Valentina y la ex pareja de Marianne, con quien comparte una hija.

La gravedad de la agresión quedó reflejada en el número de lesiones: más de 14 puñaladas impactaron en diferentes zonas del cuerpo de Valentina, con afectaciones en las manos, el pulmón, el tórax y el pecho. Estas heridas demandaron su ingreso inmediato a terapia intensiva y tratamientos de reconstrucción que requirieron varias intervenciones quirúrgicas.

Pocas horas después del ataque, las autoridades detuvieron a Marianne Gonzaga, quien en ese momento todavía era menor de edad. El caso no tardó en viralizarse en redes sociales, generando un amplio debate social por la naturaleza del delito y la edad de la agresora. Tal como se esperaba, la joven pasó poco tiempo en prisión y todo terminó con un acuerdo por la vía legal.

Marianne fue traicionada por su ex y por Valentina

La influencer volvió a tener presencia en TikTok tras obtener su libertad. Créditos: Instagram/@marianne_rc

En un en encuentro con los medios de comunicación, Marianne Gonzaga habló por primera vez del crimen que la llevó a estar privada de su libertad por varios meses.

No habíamos cortado como se dice en las redes sociales y los medios de comunicación, seguíamos en relación amorosa, éramos novios. Tuvimos una discusión unos días antes porque justo había visto eso, que estaba saliendo con alguien más, pero la relación no se había terminado”.

Del mismo modo, aseguró que su llegada a la Ciudad de México la hizo como novia del joven: “Yo estaba en Cancún y viajé aquí a la Ciudad de México para quedarme con él y con su familia. Estaba todo bien, pero fui notando actitudes raras en él, como mensajes y cosas que poco a poco me fue subiendo la sospecha. Al final me di cuenta que sí estaba saliendo con alguien más”.

La influencer fue liberada tras 5 meses en prisión |crédito: Ig/vale.gilabert

Admitió que tuvo “una dependencia muy grande hacia él”, y compartió que la más grande lección que aprendió de todo lo ocurrido fue a no seguir a un hombre de esa manera.

Valentina Gilabert confirmó hace unos días que la libertad de Marianne se dio luego de un trato entre las familias y los abogados. Además, Marianne reveló que se vio en persona con la víctima hace algunos días, donde hablaron por más de hora y media para dejar el pasado atrás.

