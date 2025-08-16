Este es el platillo mexicano más rico del sur del país

Cochinita pibil, el platillo estándar del sur de México - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cochinita pibil destaca como uno de los platillos más emblemáticos y representativos del sur de México, en particular de la península de Yucatán. La receta tradicional, que ha trascendido generaciones, se caracteriza por el uso de carne de cerdo adobada con achiote y jugo de cítricos, cocida lentamente bajo tierra.

El proceso original utiliza hojas de plátano para envolver la carne, lo que garantiza una textura jugosa y un sabor distintivo. El achiote, condimento elaborado a partir de semillas de annatto, aporta tanto el color rojizo como la base aromática esencial en este platillo. Junto con el achiote, intervienen naranja agria, comino, pimienta y ajo, ingredientes que conforman el marinado y contribuyen a la complejidad de sabores.

En comunidades de Yucatán, la cocción tradicional se realiza dentro de un horno de tierra conocido como “pib”. Este método logra que la carne adquiera suavidad y se deshaga con facilidad al momento de servirla. Para ofrecer contraste y frescura, la cochinita se acompaña de cebolla morada encurtida y chile habanero.

La preparación de la cochinita pibil

El consumo de cochinita pibil se extiende más allá de los hogares yucatecos, formando parte de celebraciones y reuniones familiares. Tacos, tortas y panuchos suelen figurar entre las formas populares de presentación. El platillo ha trascendido fronteras regionales y ahora puede encontrarse en distintas ciudades de México y en restaurantes internacionales dedicados a la cocina mexicana.

La preparación requiere tiempo y atención en cada etapa. El marinado prolongado —al menos ocho horas— resulta crucial para obtener el sabor tradicional. Aunque la cocción subterránea define la esencia de la cochinita, en entornos urbanos ha surgido la adaptación al horno convencional.

Por su riqueza histórica, su complejidad culinaria y su arraigo en la tradición, la cochinita pibil mantiene su vigencia como referente de la gastronomía del sur mexicano. Quienes la han probado coinciden en que resume la identidad de una región a través de sus ingredientes y técnicas ancestrales.