Cuatro muertos y cinco lesionados en fatal choque en la autopista Siglo XXI, en Michoacán

Colisión frontal entre combi de servicio público y camioneta de carga obligó al cierre total de la vialidad

Por Jorge Contreras

Choque entre una unidad de
Choque entre una unidad de pasajeros y camioneta de carga deja 4 personas fallecidas (Especial)

Un trágico accidente se registró la mañana de este sábado en la autopista Siglo XXI, cuando una combi del Servicio Público y una camioneta de carga colisionaron de frente, dejando como saldo preliminar cuatro personas sin vida y al menos cinco lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió a la altura del kilómetro 127 del tramo carretero Taretan–Santa Casilda.

En este punto, una combi de la Ruta Azul, con número económico 391, procedente de Lázaro Cárdenas, impactó de frente contra una camioneta de tres toneladas y media, de color blanco.

Aunque las autoridades aún no confirman la causa exacta del siniestro, trascendió que una de las unidades habría invadido el carril contrario, lo que provocó la colisión frontal.

Se dio el cierre de la circulación

Choque entre una unidad de
Choque entre una unidad de pasajeros y camioneta de carga deja también 5 personas lesionadas (Especial)

La violencia del impacto obligó a que la circulación en ambos sentidos fuera cerrada por completo para permitir las labores de auxilio y rescate.

Paramédicos de distintos cuerpos de emergencia arribaron al lugar para brindar atención a los lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales de la región. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas mortales ni de los heridos, lo que mantiene a familiares y conocidos de los usuarios de la ruta en incertidumbre.

Elementos de la Guardia Nacional, División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, desplegaron un operativo para resguardar la zona del accidente, mientras personal de grúas trabajaba en el retiro de las unidades involucradas. Asimismo, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y quedó a cargo de las primeras diligencias, con el fin de esclarecer las causas del percance y deslindar responsabilidades.

Este trágico accidente en la autopista Siglo XXI se suma a la lista de siniestros viales ocurridos en los últimos meses en esa importante vía de comunicación, considerada una de las más transitadas y también de las más peligrosas de la región.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones al circular por carreteras de alta velocidad, respetar los límites de tránsito y mantenerse atentos en todo momento para evitar nuevas tragedias.

Con el levantamiento de los cuerpos y el retiro de las unidades siniestradas, la circulación fue restablecida horas después.

