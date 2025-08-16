Alma fue encontrada asesinada entre paredes de una construcción, su exnovio la convenció de viajar de Chiapas a CDMX

Encuentran cuerpo de Alma Elena en un predio de la colonia Narvarte Oriente, en la CDMX (especial)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, como resultado de las investigaciones derivadas de una denuncia por desaparición interpuesta el pasado 7 de agosto.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el hallazgo ocurrió la tarde del jueves 14 de agosto durante una inspección en un predio que previamente había sido asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Cuerpo enterrado en cemento

Familiares de Alma Elena había reportado su desaparición desde el pasado 7 de agosto (especial)

En el lugar participaron agentes ministeriales, policías de investigación y peritos especializados en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, con apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital.

Según el reporte, al recorrer el inmueble se detectó una zona de cemento de reciente colocación que no correspondía con la construcción original.

Tras excavar el área de una pared, estaba emparedada entre dos muros y varillas en la parte trasera del predio donde había trabajado, con la ayuda de un binomio canino y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, fue descubierto el cuerpo de la mujer, quien habría sido privada de la vida de manera violenta.

Pareja principal sospechoso

Ficha de búsqueda de Alma Elena

Fue la familia de Alma Elena Sánchez, de 30 años, quien confirmó el hallazgo de su cuerpo tras su desaparición hace casi dos meses, la Comisión Nacional de Búsqueda corroboró que un hombre, ex pareja de la joven chiapaneca, trabajaba en el lugar por lo que fue uno de los principales puntos de búsqueda, la Fiscalía se encuentra realizando los peritajes para confirmar la coincidencia de ADN para su completa identificación.

Los primeros reportes señalan que la mujer fue vista por última vez el 15 de junio en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Cabe destacar que los familiares de la víctima tardaron más de 20 días en hacer la denuncia, ya que el novio, a quien Alma le había dado una segunda oportunidad, había dicho que se había regresado al estado de Chiapas, por lo cual se convirtió en el principal sospechoso, ya que él era vigilante de la obra.

La familia de Alma Elena Sánchez confirmó que el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en la contrucción

Ante ello, la Fiscalía capitalina señaló que ya se cuenta con la identificación de un hombre como posible implicado en los hechos, por lo que se desplegaron acciones de búsqueda con el fin de localizarlo y presentarlo ante un juez de control.

La institución subrayó que continúa integrando la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, a fin de garantizar una indagatoria con perspectiva de género y derechos humanos.

Además, reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y dar acceso a la justicia a los familiares de la víctima.

La historia de Alma Elena se suma a una larga lista de mujeres que llegaron a la capital buscando mejores oportunidades laborales y lamentablemente encontraron la muerte.