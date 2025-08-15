Lluvias en la Ciudad de México provocan vuelos demorados y cancelaciones en el AICM este jueves

Si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación. (Google Maps)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este jueves.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AM717

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:20

Estado: Demorado

Vuelo: AA390

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 11:50

Estado: Demorado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:15

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1138

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM810

Destino: Villahermo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:50

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4182

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:15

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué es la tormenta negra que provocó el retraso de ciertos vuelos en la Ciudad de México?

Las fuertes lluvias provocaron retrasos y cancelaciones en ciertos vuelos del AICM. (Cuartoscuro)

El término tormenta negra se emplea en Hong Kong, un territorio autónomo del sureste asiático famoso por la intensidad de sus lluvias estacionales. Las autoridades meteorológicas locales crearon un sistema de alerta cuyo nivel máximo corresponde a la tormenta negra.

Este no obedece a una clasificación científica internacional, sino que sirve como advertencia para los habitantes ante precipitaciones superiores a 70 milímetros, equivalentes a 70 litros de agua por metro cuadrado. En ocasiones, lluvias de ese calibre se registran en varias regiones de México, lo que ha llevado a que algunos utilicen informalmente dicho término para referirse a tormentas torrenciales.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México mantiene activa una alerta naranja debido a precipitaciones que pueden alcanzar los 49 litros por metro cuadrado.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), para el 14 de agosto se pronosticaron lluvias en la capital mexicana dentro del rango de 50 a 75 milímetros. A pesar de los valores, esto no significa que se haya confirmado la presencia de una tormenta negra en el Valle de México.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones. (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.