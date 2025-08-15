Sheinbaum se reúne con Arévalo: migración, seguridad y narcotráfico, puntos clave de la agenda bilateral entre México y Guatemala

Sheinbaum se reúne con Bernardo Arévalo e Guatemala. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Guatemala para reunirse con su homólogo de ese país, Bernardo Arévalo, para dialogar sobre diversos temas de la agenda bilateral como seguridad, migración e infraestructura.

La mandataria llegó a El Petén en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, junto con diversos integrantes de su gabinete federal, pocas horas después de que concluyó su conferencia mañanera en Quintana Roo.

La presidenta fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Crédito: X- Gobierno de México

Sheinbaum Pardo fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado; y poco tiempo después se reunió con Bernardo Arévalo, en un hotel cercano a la Isla de Flores, donde se llevará acabo el diálogo para la agenda bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Guatemala en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. | Presidencia

Entre los funcionarios mexicanos que acompañan a la presidenta están: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Alicia Bárcena, de Medio Ambiente; Omar García Harfuch, de Seguridad; Andrés Lajous, de Comunicaciones y Transportes; así como José Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores; Raymundo Morales, de Marina, y Ricardo Trevilla Trejo, de la Defensa Nacional.

Acuerdan protocolo binacional de repatriación de migrantes

Bernardo Arévalo informó que durante la reunión ambos mandatarios acordaron la implementación de un protocolo binacional de repatriación de migrantes y un programa de trabajo temporal bilateral, con el cual se buscará promover “la migración laboral segura y digna”.

Destacó que en materia de seguridad, aseguró que México y Guatemala “colaboran intensamente desde hace décadas” en el combate al crimen organizado transnacional, al cual calificó como una “amenaza común”.

Por ello, destacó la reactivación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y la revisión de su protocolo, como una prioridad de ambos gobiernos para atender la inseguridad en la frontera entre las dos naciones.

La presidenta también tiene agendada para hoy una reunión con su homólogo de Belice, Juan Antonio Briceño, con quien dialogará sobre temas similares, entre estos la interconexión del Tren Maya y proyectos ambientales.