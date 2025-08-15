México

Receta de tacos dorados en freidora de aire con tortilla de nopal

Esta forma de preparación hace que disminuyan sus calorías y contenido de grasas saturadas

Por Abigail Gómez

La tortilla de nopal es una excelente alternativa a la tortilla tradicional y es rica en fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda los tacos dorados son una de las versiones de tacos más deliciosas de todas, sin embargo, debido a su preparación frita suelen ser elevados en calorías y grasas saturadas.

Por suerte, existen maneras de preparar esta receta con ingredientes y métodos de preparación alternativos que ayudan a disminuir en gran medida el aporte de calorías, con lo cual podremos disfrutar de estos tacos con menos impacto a la salud.

Tal es el caso de unos tacos dorados con tortilla de nopal y preparados en freidora de aire, lo cual disminuye en gran medida su contenido de aceite y calorías y además aporta beneficios a la salud, sobre los cuales aquí te contamos.

Esta versión puede ser una buena alternativa para un consumo más saludable.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de comer tacos dorados con tortilla de nopal y hechos en freidora de aire

Comer tacos dorados preparados con tortillas de nopal y cocinados en freidora de aire ofrece varios beneficios en comparación con las versiones tradicionales:

  • Menor contenido calórico y de grasa: Como mencionamos, al utilizar la freidora de aire en lugar de freír en aceite, se reduce significativamente el aporte calórico y de grasas saturadas.
  • Aporte de fibra y micronutrientes: Las tortillas de nopal contienen fibra, calcio, vitamina C y antioxidantes, lo que contribuye a mejorar la digestión y apoyar la salud metabólica.
  • Índice glucémico más bajo: El nopal ayuda a reducir el índice glucémico de los tacos, favoreciendo un mejor control de la glucosa en sangre, especialmente útil para personas con diabetes o quienes buscan controlar su peso.
  • Versatilidad en el relleno: Permite utilizar rellenos saludables como pollo deshebrado, frijoles, papa o verduras, ajustando el platillo a distintos requerimientos nutricionales.
  • Reducción del uso de aceite: El método de cocción disminuye la necesidad de aceites añadidos, lo que se traduce en una comida más ligera y fácil de digerir.
  • Apto para dietas balanceadas: Esta preparación se puede incluir con mayor facilidad en planes alimenticios saludables sin renunciar al sabor y la textura crujiente de los tacos dorados.
Esta versión puede ayudar a reducir el riesgo de tener colesterol elevado. Imagen Ilustrativa Infobae

Receta para preparar tacos dorados con tortilla de nopal en freidora de aire

Ingredientes:

  • Tortillas de nopal (la cantidad deseada)
  • Relleno al gusto (pollo deshebrado, papa, queso, frijoles, etc.)
  • Aceite en aerosol o de oliva (opcional)
  • Palillos de madera

Procedimiento:

  1. Preparar el relleno: Cocinar el ingrediente elegido y deshebrar o machacar si es necesario.
  2. Rellenar las tortillas: Colocar porciones del relleno en el centro de cada tortilla de nopal y enrollar firmemente para formar los tacos.
  3. Asegurar los tacos: Sujetar cada taco con un palillo para evitar que se desarmen durante la cocción.
  4. Aplicar aceite: Espolvorear ligeramente aceite en aerosol sobre los tacos o pincelar con un poco de aceite de oliva.
  5. Precalentar la freidora de aire: Encender la freidora de aire a 200 °C (aproximadamente 390 °F) durante 3-5 minutos.
  6. Colocar los tacos: Disponer los tacos en la canastilla en una sola capa, dejando espacio entre cada uno para que el aire circule.
  7. Cocinar: Cocinar durante 8-10 minutos, revisando a mitad de tiempo. Si se desea mayor dorado, girar los tacos y rociar un poco más de aceite.
  8. Retirar y servir: Cuando estén crujientes y dorados, retirarlos, quitar los palillos y servir de inmediato.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que la tortilla de nopal puede ser difícil de manipular, en comparación con la de maíz, por lo que se recomienda bañarla en un poco de aceite caliente antes de realizar el dobles para evitar que se rompa.

Estos tacos se pueden acompañar con lechuga, crema, salsa y queso al gusto y para una versión aún más ligera es posible reemplazar la crema por yogurt griego.

