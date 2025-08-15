Qué alimentos te pueden causar insomnio, además del café

Mujer se despierta luego de pasar por insomnio

El insomnio es un problema que afecta a millones de personas, y a menudo, la solución podría estar en la dieta. Si bien es sabido que la cafeína es un estimulante poderoso que nos mantiene despiertos, la realidad es que hay otros alimentos que pueden ser igual de perjudiciales para nuestro descanso.

Uno de los principales culpables son los alimentos picantes. Aunque pueden ser deliciosos, el consumo de chiles, salsas y especias fuertes, sobre todo en la cena, puede causar indigestión y acidez estomacal. Estos malestares físicos obligan al cuerpo a trabajar más para digerir, elevando la temperatura corporal y dificultando la conciliación del sueño.

La capsaicina, el compuesto activo en los chiles, puede irritar el revestimiento del estómago y provocar reflujo ácido, lo cual es muy incómodo al estar acostado.

Otro factor a considerar son las bebidas energéticas y los refrescos de cola. Estos productos no solo contienen grandes cantidades de cafeína, sino también azúcares añadidos. El azúcar provoca picos de glucosa en la sangre, lo que puede dar una sensación de energía momentánea, seguida de un bajón abrupto que desequilibra el organismo.

Este ciclo de subidas y bajadas de azúcar puede hacer que te despiertes varias veces durante la noche. Por lo tanto, es mejor evitarlos por completo, especialmente en las últimas horas del día.

Los alimentos grasos y fritos también son enemigos del sueño. Una cena rica en grasas, como la comida rápida, papas fritas o alimentos empanizados, retrasa la digestión. El cuerpo se ve forzado a trabajar horas extras para procesar esa comida pesada, lo que puede provocar malestar estomacal y hacer que el sueño sea más ligero e intermitente.

La indigestión y el ardor de estómago son comunes después de consumir este tipo de platillos, afectando directamente la calidad del descanso.

El chocolate, sobre todo el oscuro, es otra sorpresa en esta lista. Contiene teobromina, un estimulante similar a la cafeína que acelera el ritmo cardíaco y provoca una sensación de alerta.

Aunque en menor medida que el café, el chocolate consumido en grandes cantidades o cerca de la hora de dormir puede ser suficiente para interrumpir el sueño. Además, también contiene azúcares que pueden causar picos de energía indeseados.

Finalmente, el alcohol, a pesar de que muchas personas lo usan para “relajarse”, es uno de los mayores perturbadores del sueño. Si bien puede hacerte sentir somnoliento inicialmente, el alcohol metabolizado interrumpe las etapas del sueño profundo y REM, que son cruciales para el descanso reparador. Es común despertarse a mitad de la noche después de haber bebido, ya que el cuerpo está procesando el alcohol y los efectos relajantes desaparecen. En lugar de ofrecer un descanso, el alcohol solo proporciona un sueño de mala calidad.

Para disfrutar de un buen descanso, es importante tomar en cuenta lo que se come y se bebe, especialmente en la tarde y noche. Optar por cenas ligeras y evitar los estimulantes, el alcohol, las grasas y los azúcares puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes por la mañana.