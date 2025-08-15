Faitelson criticó a Grupo Pachuca por las condiciones para vender el club León: “¿Lo medio venden?”

Faitelson criticó a Grupo Pachuca por las condiciones para vender el club León (X/ @clubleonfc)

Grupo Pachuca anunció que pondrá a la venta al club León, de acuerdo con Jesús Martínez, presidente deportivo de La Fiera, iniciaron el proceso interno para considerar opciones que quieran invertir en la institución. Pese a que la noticia significa un paso importante para erradicar la multipropiedad en la Liga MX, David Faitelson cuestionó la venta del equipo.

A través de redes sociales, el periodista de TUDN publicó un mensaje en el que señaló el anuncio de Jesús Martínez, ya que evidenció que la venta del León no es muy clara como aparenta ser.

Y es que, de acuerdo a lo que compartió el presidente deportivo en entrevista con Multimedios Deportivo, escogerán qué inversiones conservar. Por ello Faitelson puso en duda las acciones de venta que ya habría iniciado Grupo Pachuca. Desde la perspectiva del controversial periodista, la venta no es clara como lo han hecho otros clubes, como en el caso de Querétaro y Atlas.

Faitelson cuestionó la venta del club León (X/ @DavidFaitelson_)

Esto dijo Faitelson de la venta del club León

A través de redes sociales, Faitelson enalteció primeramente la decisión de Grupo Pachuca, ya que significaría un paso para acabar con la multipropiedad en el futbol mexicano, así que reconoció la decisión del empresario e inversionista de La Fiera.

"Jesús Martínez Murguía le asegura a @mmdeportesmx que de aquí a un año podríamos tener noticias con respecto a la venta del @clubleonfc …Tal parece que, finalmente, Grupo Pachuca comenzará con el final de su multipropiedad…", precisó.

Pero, luego de escuchar las declaraciones de Jesús Martínez sobre la puesta en venta de León, puso en duda los procesos que ya iniciaron, así que argumentó que no es una venta clara.

"Por fin: ¿lo venden o no lo venden? ¿O lo medio venden?“, cuestionó.

Faitelson criticó la venta de club León (X/ @DavidFaitelson_)

Grupo Pachuca busca nuevos dueños para el club León

“Ya lo dije públicamente, queremos vender la mayoría, pero quedarnos con lo que es todo el manejo de lo que hemos hecho durante 14 años en esta institución y seguir tratando de crecer al equipo”, afirmó Jesús Martínez, presidente del club León, al detallar la estrategia que marcará el futuro inmediato de La Fiera.

La declaración que dio a Multimedios Deporte reveló la intención de Grupo Pachuca de desprenderse de la mayor parte de la franquicia, aunque sin abandonar por completo los proyectos que han impulsado durante más de una década.

Grupo Pachuca ha iniciado formalmente el proceso de venta del club León, sumándose así a la tendencia de desinversión en la multipropiedad que ya protagonizaron otras instituciones de la Liga MX como Querétaro y Atlas.