Detienen a Miss Guerrero 2024 por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército

Miss Guerrero 2024. Foto: FB/missmexicoqueens/

Isadora “N”, quien obtuvo el título de Miss Guerrero 2024, fue detenida y presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por portación de un arma de fuego reservada para uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La joven y un hombre identificado como su presunto escolta fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Acapulco después de que, durante una revisión, no pudieron acreditar la legalidad del arma que portaban.

Ambos viajaban en una camioneta que fue inspeccionada por autoridades federales en la caseta La Venta de la Autopista del Sol, donde se localizó el arma de fuego.

Según fuentes de seguridad, tanto Isadora “N” como el acompañante fueron presentados junto con la unidad, una Dodge Durango blanca con placas del estado de Morelos, la noche del jueves ante la instancia correspondiente.

Isadora “N” tiene 25 años, es licenciada en derecho y cursa estudios de gastronomía. Su situación jurídica se resolverá en las próximas 48 horas, cuando se determine si puede acceder a fianza o queda a disposición del juez de control.

Además, tras ganar Miss Guerrero en 2024, se encontraba preparándose para competir en Miss México 2025.