México

Detienen a Miss Guerrero 2024 por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército

La joven y un hombre identificado como su presunto escolta fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Acapulco

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Miss Guerrero 2024. Foto: FB/missmexicoqueens/
Miss Guerrero 2024. Foto: FB/missmexicoqueens/

Isadora “N”, quien obtuvo el título de Miss Guerrero 2024, fue detenida y presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por portación de un arma de fuego reservada para uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La joven y un hombre identificado como su presunto escolta fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Acapulco después de que, durante una revisión, no pudieron acreditar la legalidad del arma que portaban.

Ambos viajaban en una camioneta que fue inspeccionada por autoridades federales en la caseta La Venta de la Autopista del Sol, donde se localizó el arma de fuego.

Según fuentes de seguridad, tanto Isadora “N” como el acompañante fueron presentados junto con la unidad, una Dodge Durango blanca con placas del estado de Morelos, la noche del jueves ante la instancia correspondiente.

Isadora “N” tiene 25 años, es licenciada en derecho y cursa estudios de gastronomía. Su situación jurídica se resolverá en las próximas 48 horas, cuando se determine si puede acceder a fianza o queda a disposición del juez de control.

Además, tras ganar Miss Guerrero en 2024, se encontraba preparándose para competir en Miss México 2025.

Temas Relacionados

GuerreroAcapulcoFGREjércitoportación de armas de fuegomexico-noticias

Más Noticias

Fin de semana deportivo imperdible: de ligas europeas a Liga MX y ciclismo mexicano

Descubre todos los horarios para el regreso del fútbol del Viejo Continente, postemporada LMB y la carrera de Isaac del Toro

Fin de semana deportivo imperdible:

México: cotización de cierre del euro hoy 15 de agosto de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

La millonaria fortuna del cuarto hombre más rico de México, dueño de un importante imperio de la moda

El empresario es el responsable de una conocida cadena de tiendas departamentales

La millonaria fortuna del cuarto

Dólar en México: el peso se recupera al cierre de este viernes 15 de agosto

La moneda nacional logró recuperarse del repentino aumento del billete verde y se aleja de la barrera de los 19 pesos por unidad

Dólar en México: el peso

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cómo serán distribuidos los pagos de agosto?

Las beneficiarias recibirán este mes su depósito de 2,500 pesos

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio de Los Chapitos:

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

Militares aseguran paquetes con 330 kilos de cocaína ocultos en un tráiler en Baja California

Se desata nueva riña y presunto tiroteo al interior del Penal de Aguaruto, Sinaloa: se reportan tres heridos

Detienen en Edomex a integrante de grupo criminal dedicado a homicidios, extorsiones y narcomenudeo

De Bermúdez Requena a Ricardo Gallardo: presentan plataforma de políticos vinculados al crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Vocalista de Río Roma revela que sufrió un infarto durante un vuelo: “Tuve miedo de no poder seguir”

¿Amigo o enemigo?: así respondió Emiliano Aguilar a comentarios contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

Gala Montes lanza crítica a Chicharito Hernández: “Los pensamientos no le corren muy bien”

Ángela Aguilar denuncia acoso digital machista y provoca choque entre Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado

DEPORTES

Fin de semana deportivo imperdible:

Fin de semana deportivo imperdible: de ligas europeas a Liga MX y ciclismo mexicano

WWE saca a la venta playeras de Pimpinela Escarlata, Cibernético y más luchadores de la Triple A

Toluca vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025?

En su presentación con Atlas, Diego Cocca manda mensaje a afición de Chivas

Joao Maleck rompe el silencio tras emigrar al futbol costarricense: “Volví a ser feliz en la cancha”