Christian Nodal celebra victoria legal mientras la polémica con Cazzu y Ángela Aguilar vuelve a encenderse

Un juez en Colombia falló a su favor en un proceso legal promovido por Alive Production por presunto incumplimiento de contrato. (Foto: @nodal)

Christian Nodal puede celebrar algo en medio del torbellino mediático que representó su entrevista con Adela Micha. El cantautor obtuvo una importante victoria legal en Colombia al ganar una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por Alive Production, empresa liderada por Alan Acosta.

El fallo, emitido por un juez en Bogotá, desestimó el caso por falta de pruebas, lo que libera al cantante de pagar los 2.5 millones de dólares que se le reclamaban.

“Un juez de la República de Colombia ha establecido que Christian Nodal ganó el proceso judicial. Ello a partir del análisis de la demanda y los soportes probatorios que aportaron en este caso los demandantes, la compañía Alive, para establecer el supuesto incumplimiento del contrato… de lo que da lugar a que Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia”, declaró su abogado, Miguel Ángel Morales.

Nodal habló del debate que ha generado el veto al grupo Los Alegres del Barranco por presuntamente hacer apología al CJNG. (Foto: @nodal, Instagram)

Un paso más en la batalla legal

Aunque el fallo es favorable, el conflicto no ha concluido. El equipo de Nodal, junto a su padre Jaime González, ahora busca que Alive Production pague los conciertos que el artista sí realizó en Colombia y otras partes de Sudamérica, una cifra estimada en 2 millones de dólares.

“Como equipo de abogados continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero además para lograr el reconocimiento y el pago de las obligaciones que por las presentaciones que él sí realizó y no se le han pagado…”, señaló Morales.

El abogado también afirmó que la empresa demandante enfrenta problemas financieros y que la disputa podría haber sido utilizada para obtener visibilidad y retrasar compromisos económicos.

“La compañía demandante Alive, lo que quería era buscar fama, buscar prestigio, o darse a reconocer, o al parecer… poder atenuar el proceso de insolvencia que se le venía encima. Realmente para Christian esta es una victoria porque ayuda a limpiar la imagen y el buen nombre que el artista tiene”, agregó.

Planes para volver a Colombia

Tras este triunfo judicial, Nodal ya piensa en su regreso al país sudamericano. Según confirmó su equipo, planea ofrecer un concierto especial en Bogotá en 2026, como parte de una nueva gira latinoamericana.

Esta victoria legal se da en medio del torbellino mediático que generó una entrevista concedida a la periodista Adela Micha, donde el cantautor expuso su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó el inicio de su relación con Ángela Aguilar.

Nodal contó su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó su matrimonio con Ángela Aguilar. (Fotos: @adelamicha, @nodal, Instagram)