Carencia energética disminuyó en 37.5%, señaló titular de la Sener durante aniversario 88 de la CFE

“La CFE nace como respuesta genuina a una profunda necesidad histórica: que la energía eléctrica dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho de todas y todos los mexicanos”

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Conmemoración del 88 aniversario de
Conmemoración del 88 aniversario de la CFE. Foto: x.com/@SENER_mx

La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, dio a conocer que entre el 2018 y 2024 la pobreza por carencia de acceso a la electricidad se redujo en un 37.5 por ciento lo que implica que se lograron conectar a 184 mil familias al sistema eléctrico, de acuerdo con datos del último reporte del INEGI.

Esta información fue dada a conocer en un acto protocolario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la conmemoración de su 88° aniversario, consolidándose como una empresa estratégica en la historia y el porvenir de México. El evento se realizó en sus oficinas centrales, con la participación de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor.

En su mensaje, la secretaria de Energía subrayó el carácter social que impulsó la creación de la CFE. “La CFE nace como respuesta genuina a una profunda necesidad histórica: que la energía eléctrica dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho de todas y todos los mexicanos”, señaló Luz Elena González Escobar, quien reconoció el trabajo de Emilia Calleja y del personal: “Se ha conformado, en un momento histórico, un gran equipo que mira hacia adelante y que está convencido del futuro de esta gran empresa”.

Por su parte, Emilia Calleja afirmó que “la creación de la CFE es una huella trascendente, que se siente en cada hogar, en cada centro de trabajo y en todo espacio de comunidad donde se forja el perseverante camino hacia un México de bienestar, inclusión y desarrollo”. Agregó que, con la legislación promulgada el 18 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum, la empresa consolida la planeación del sector eléctrico y reconoce el concepto de justicia energética. “La CFE consolida su papel como motor del desarrollo nacional, con visión de futuro hacia la transición energética y el bienestar social de la nación”, destacó.

Héctor Sergio López Villarreal, director de Operación de la CFE, hizo memoria de la trayectoria de la empresa: “Hace 88 años, el 14 de agosto de 1937, se constituyó formalmente la CFE para darle al país la energía que México necesitaba para su desarrollo”. También resaltó la labor del ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, primer director general de la entidad.

En representación de las y los trabajadores, Veneranda Rubio Pérez, bióloga en la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, explicó que su labor abarca desde estudios ambientales hasta acciones para el rescate y la reubicación de flora y fauna, así como la consulta a comunidades indígenas antes de construir nueva infraestructura: “No hay imposibles para la CFE”.

Durante el evento se presentó un video que recorrió la historia de la CFE, su nacionalización en 1960 y su papel actual como garante de la soberanía energética nacional bajo el proyecto de transformación que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum.

