México

Consulta de recibo CFE sin registros ni aplicación: Paso a paso para descargarlo

Esta medida puede facilitar el pago de este servicio, además, el documento sirve para presentarlo como comprobante de domicilio

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El recibo de CFE es
El recibo de CFE es de utilidad para realizar algunos trámites gubernamentales. REUTERS/Daniel Becerril

El uso de herramientas digitales ha transformado la manera en que los ciudadanos realizan trámites relacionados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las operaciones que tradicionalmente requerían presencia física y tiempos de espera en ventanilla ahora pueden efectuarse en línea, permitiendo a los usuarios gestionar servicios sin tener que acudir a las instalaciones.

Entre las opciones disponibles se encuentran una aplicación, un sitio web y otras alternativas digitales, orientadas a facilitar el acceso a los servicios ofrecidos por la Comisión.

La CFE ha señalado que la introducción de estas modalidades digitales obedece tanto a un proceso de modernización tecnológica como a un interés por contribuir con el cuidado del medio ambiente en México.

La institución especifica que la disponibilidad de herramientas como el recibo digital puede variar en función del tipo de contrato que tenga el usuario, pero enfatiza que la oferta digital está diseñada para atender a la mayor cantidad posible de personas.

El acceso al recibo de luz digital ha sido optimizado con el objetivo de ofrecer una experiencia sencilla y sin complicaciones. El servicio, según lo informado por la CFE, es totalmente gratuito y permite tanto la descarga como la impresión del recibo, de forma que los usuarios pueden emplearlo para cualquier gestión que lo requiera.

Esta digitalización elimina la necesidad de esperar en filas o depender del tradicional envío por correo, sumando agilidad y eficiencia al proceso de consulta y pago.

Consulta del recibo CFE en el portal del sitio web

Si bien el recibo incluso puede llegar vía correo, hay muchas personas que ante la inmediatez de los trámites no pueden generar su cuenta en el portal de la Comisión; esta situación ya no es un problema mayor para los usuarios, ya que solo necesitarán los siguientes datos:

  • Nombre del servicio tal como aparece en el recibo.
  • Número de servicio, compuesto normalmente por 12 dígitos.
  • Lada y teléfono fijo registrados en el contrato.
  • Correo electrónico para enviar el documento o confirmación.
  • Teléfono móvil.

El paso a paso es el siguiente, lo primero será ir al portal:

  • https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/ReciboDeLuzGMX/Consulta
  • Llena el formulario con los datos anteriores.
  • Finalmente, agrega un correo electrónico y dale en “Continuar”.
  • Después desplegará una lista con los recibos más recientes para descargar en PDF o en XML.
En el portal del Gobierno
En el portal del Gobierno de México se puede descargar el recibo de CFE.

En este portal los usuarios no podrán realizar el pago del servicio ni si quiera dejar sus datos registrados para consultas posteriores, pero es una solución ante la premura del momento.

