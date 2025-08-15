Campeche: Claudia Sheinbaum anuncia cooperación trilateral con Belice y Guatemala

Claudia Sheinbaum se reúne con John Briceño, primer ministro de Belice, en Campeche.

Tras su visita en Campeche este viernes 15 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió en Calakmul al primer ministro de Belice, John Briceño, y al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, comentó que el motivo es “un importante anuncio de cooperación trilateral”.

Desde la noche del 13 de agosto, la mandataria mexicana dio a conocer que la conferencia mañanera la ofrecería desde Campeche; aunque no confirmó el motivo vía redes sociales, en días previos afirmó que entablaría una reunión con el presidente de Guatemala, y agregó que buscaría encontrarse con el primer ministro de Belice.

“La próxima semana vemos al presidente de Guatemala, es un extraordinario, allá en el sureste, estamos viendo con el primer ministro de Belice, también. Ya les informamos la fecha, pero muy probablemente es la próxima semana” comentó Claudia Sheinbaum el pasado 8 de agosto.

