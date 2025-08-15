México

Abelito se sincera sobre la muerte de su hermano en La Casa de los Famosos 3: “Tengo un angelote”

‘La vida en fotos’ del creador de contenido conmovió a los televidentes del reality show de Televisa

Por Jazmín González

Abelito fue el primer habitante
Abelito fue el primer habitante en grabar 'La vida en fotos' (ViX)

Abelito, una de las grandes sorpresas de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, fue el participante elegido para inaugurar la sección “La vida en fotos” del reality show.

La noche del pasado 14 de agosto, el programa de Televisa transmitió para los televidentes y habitantes parte de las revelaciones que el creador de contenido hizo sobre su vida personal y familiar.

La Casa de los Famosos México dio a conocer 'La vida en fotos' de Abelito. Crédito: La Casa de los Famosos / Televisa

Por primera vez, el originario de Zacatecas habló sobre la muerte de su hermano, pues aunque no tiene recuerdos juntos sabe que está presente en su vida.

Abelito rompe el silencio sobre la muerte de su hermano en La Casa de los Famosos 3

Durante la dinámica, Abelito mostró una fotografía de cuando era bebé, pero aparece acompañado por dos menores más, a quienes identificó como su prima Samantha y su hermano Dany.

Tenía cuatro años cuando falleció, yo tenía un año”, compartió.

Debido a la diferencia de edad, el influencer no pudo compartir grandes momentos con su hermano, pero conserva la imagen como un gran tesoro, pues su partida marcó su infancia y la vida de su mamá.

“Mi mamá, por cuestión de un accidente, no pudo tener más hijos. Siempre quise tener un hermano. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote”, concluyó.

Abelito es uno de los
Abelito es uno de los favoritos de La Casa de los Famosos México. (TikTok)

En la misma sección, Abelito confesó que la familia juega un rol muy importante en su vida, pues considera que “lo es todo”. Además, al mostrar una foto de su infancia trabajando junto a sus padres, dijo conmovido al ver el recuerdo:

Agradezco a mis papás por inculcarme y meterme en el ruedo“.

De qué murió el hermano de Abelito, habitante de La Casa de los Famosos México

En el reality show de Televisa no se brindaron grandes detalles sobre su fallecimiento; sin embargo, Abelito abordó el tema en el podcast “Acá entre nozz” años antes de ingresar a la casa más famosa de México.

(Instagram)
(Instagram)

De acuerdo con el joven de 25 años, su hermano perdió la vida por complicaciones de salud severas a raíz de la acondroplasia que padecía, condición genética que causa enanismo.

"Fallece de un paro respiratorio. Tenía cuatro años cuando yo tenía uno, y se le veía más marcada la condición. Siempre me quedó esa espinita de querer un hermano, tanto que una Navidad se lo pedí al Niño Dios", confesó.

Temas Relacionados

AbelitoLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXLCDLFMXmexico-entretenimiento

