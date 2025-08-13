México

La Casa de los Famosos México: habitantes continúan con la prueba semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, nominaciones, estrategias, traiciones y momentos virales del reality show transmitido 24/7

Por Luis Angel H Mora

Guardar

En pocas líneas:

18:55 hsHoy

Continúa la prueba semanal

La Jefa reúne a los habitantes para que sigan con su prueba semanal. La jefa les orientó sobre algunos cambios que mejorarán su experiencia de juego, como ciertos arreglos a defectos que había en la pista.

18:00 hsHoy

Abelito y Aldo de Nigris habrían provocado que muchas marcas busquen sumarse a La Casa de los Famosos México

La mancuerna creada entre ambos participantes ha enamorado al público que ve el reality por televisión o por redes sociales

Por Luis Angel H Mora

Abelito y Aldo de Nigris
Abelito y Aldo de Nigris habrían provocado que muchas marcas busquen sumarse a La Casa de los Famosos México

El impacto de Abelito y Aldo de Nigris en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no solo se refleja en los niveles de audiencia, sino que ya provoca movimientos en el entorno comercial televisivo.

Leer la nota completa
16:54 hsHoy

‘La Casa de los Famosos México’ registra baja en audiencia: así se desplomó el rating

A pesar de las polémicas y la sospecha de una equivocación en las votaciones, la segunda gala fue menos vista en México

Por Víctor Cisneros

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México perdió 400 mil espectadores durante su segunda gala de eliminación. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

El segundo domingo de eliminación en La Casa de los Famosos México dejó más que la salida de un participante: también evidenció una baja en el número de televidentes.

Leer la nota completa
16:02 hsHoy

Konan Big explota contra Facundo tras broma a Aldo de Nigris: “Nos vas a escuchar”

El luchador aseguró que su ‘sobrino’ no tiene malicia

Por Adriana Castillo

(Captura YouTube: Poncho de Nigris
(Captura YouTube: Poncho de Nigris // La Casa de los Famosos México)

Eugenio Torres Villarreal, mejor conocido en redes sociales como Konan Big, se sumó a los fanáticos de ‘La Casa de los Famosos México’ que explotaron en contra de Facundo por una broma que le jugó a Aldo de Nigris.

Leer la nota completa
15:25 hsHoy

Poncho de Nigris le reclamó a la productora de ‘La Casa de los Famosos México’ por broma de Facundo contra Aldo

El conductor teme que ya no será invitado a las galas del reality show tras su acercamiento con Rosa María Noguerón

Por Adriana Castillo

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Facundo desató controversia en redes sociales tras jugarle una broma a Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México’. Mientras algunos fanáticos del reality show tacharon la acción como una agresión, otros consideraron que estuvo fuera de lugar ya que no se consideró una posible lesión.

Leer la nota completa
15:05 hsHoy

Elaine Haro reaccionó al cine de La Casa de los Famosos México tras ser expuesto el coqueteo con Aarón Mercury: “no me hagan ver como una z***”

La interacción entre la actriz y el influencer no pasó inadvertida

Por Cinthia Salvador

La interacción entre la actriz
La interacción entre la actriz y el influencer no pasó inadvertida. (Foto: Televisa)

La dinámica entre Elaine Haro y Arón Mercury en La Casa de los Famosos México tomó un nuevo giro después de que los habitantes del reality show presenciaron un cortometraje proyectado durante una sesión especial en el cine de la casa.

Leer la nota completa
15:02 hsHoy

Risas, revelaciones y estrategias: así se vivió la segunda Noche de Cine en La Casa de los Famosos México

Los habitantes vivieron situaciones bochornosas que fueron expuestas ante el público en las tres cintas presentadas

Por Jesús Tovar Sosa

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos vive su segunda Noche de Cine. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La segunda Noche de Cine en La Casa de los Famosos México trajo una mezcla de humor, romance y estrategia, al exhibir momentos clave protagonizados por los habitantes dentro del reality.

Leer la nota completa
14:59 hsHoy

Las consecuencias tras la noche de cine

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025. (Infobae México)

Los habitantes vieron tres nuevas películas: Las carnes misteriosas, Cómo conquistar a un hombre en pocos días y Golpe tras golpe. Lo más destacado de las tres fue que la producción dejó en evidencia la broma hecha por Aldo y Abelito de esconder la carne y los intentos de Elaine por conquistar a Aaron.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025Aldo de NigrisAaron MercuryNinel CondeFacundorealitytelevisamexico-entretenimiento

Últimas noticias

Cómo obtener apoyo económico del IMSS para tu boda civil en 2025

Es otorgado una sola vez para cubrir parte de los costos de la celebración; conoce los requisitos y documentos

Cómo obtener apoyo económico del

Por esta razón México envió a 26 narcos a EEUU, Harfuch expone amenazas y redes de extorsión en centros penitenciarios nacionales

Omar García Harfuch detalló que la segunda entrega de reos busca proteger a la población y evitar que sigan dirigiendo actividades delictivas desde prisión

Por esta razón México envió

La verdura que es capaz de retrasar el envejecimiento, prevenir la osteoporosis y cataratas e incluso ayuda a perder peso

Numerosos especialistas recomiendan incorporar vegetales ricos en micronutrientes y antioxidantes como complemento a las estrategias médicas convencionales

La verdura que es capaz

Christian Nodal reacciona a críticas contra Ángela Aguilar por su romance: “Se la ha pasado muy mal”

El intérprete de regional mexicano se sinceró sobre este y otros temas de su vida amorosa en entrevista con Adela Micha

Christian Nodal reacciona a críticas

La Casa de los Famosos México 3: Descubre si Abelito, Ninel Conde y resto de concursantes superaron el desafío del presupuesto

Los 13 habitantes se han enfrentado a un desafío acuático para intentar lograr el total de dinero para comprar la despensa

La Casa de los Famosos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nuevo miércoles de marcha: los

Nuevo miércoles de marcha: los jubilados se concentran en el Congreso, bajo un fuerte operativo policial

Qué es la “dieta de las princesas” que expone a las niñas a graves riesgos de salud física y mental

Cada cuánto deberías reiniciar el router de WiFi para evitar problemas con la conexión a internet

Así funcionan los Chats Temporales en Gemini que se eliminan en 3 días: más opciones para decidir qué datos se guardan

Cuáles son los 8 hábitos cotidianos que limitan el desarrollo cognitivo, según especialistas

INFOBAE AMÉRICA

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”

Estas son las ciudades más peligrosas de EEUU en 2024 y 2025, según su tasa de homicidios

Cuáles son los 8 hábitos cotidianos que limitan el desarrollo cognitivo, según especialistas

La FDA realiza retiro nacional de café instantáneo en EEUU por posible contaminación con vidrio

DEPORTES

PSG y Tottenham se enfrentan

PSG y Tottenham se enfrentan por la final de la Supercopa de Europa: Cuti Romero será titular

Michael Jordan capturó un pez de 32 kilos en el “Super Bowl” de la pesca y ganó 400 mil dólares

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

La foto de Lance Stroll y una famosa modelo que generó revuelo en la Fórmula 1

La búsqueda de Riquelme en Boca: el rumor de una reunión con Pekerman y el llamado a otro candidato