La Casa de los Famosos México: habitantes continúan con la prueba semanal

Los habitantes vieron tres nuevas películas: Las carnes misteriosas , Cómo conquistar a un hombre en pocos días y Golpe tras golpe . Lo más destacado de las tres fue que la producción dejó en evidencia la broma hecha por Aldo y Abelito de esconder la carne y los intentos de Elaine por conquistar a Aaron.

La segunda Noche de Cine en La Casa de los Famosos México trajo una mezcla de humor, romance y estrategia, al exhibir momentos clave protagonizados por los habitantes dentro del reality.

La dinámica entre Elaine Haro y Arón Mercury en La Casa de los Famosos México tomó un nuevo giro después de que los habitantes del reality show presenciaron un cortometraje proyectado durante una sesión especial en el cine de la casa.

Facundo desató controversia en redes sociales tras jugarle una broma a Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México’ . Mientras algunos fanáticos del reality show tacharon la acción como una agresión, otros consideraron que estuvo fuera de lugar ya que no se consideró una posible lesión.

Eugenio Torres Villarreal, mejor conocido en redes sociales como Konan Big , se sumó a los fanáticos de ‘La Casa de los Famosos México’ que explotaron en contra de Facundo por una broma que le jugó a Aldo de Nigris .

El segundo domingo de eliminación en La Casa de los Famosos México dejó más que la salida de un participante: también evidenció una baja en el número de televidentes .

El impacto de Abelito y Aldo de Nigris en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no solo se refleja en los niveles de audiencia, sino que ya provoca movimientos en el entorno comercial televisivo.

La Jefa reúne a los habitantes para que sigan con su prueba semanal. La jefa les orientó sobre algunos cambios que mejorarán su experiencia de juego, como ciertos arreglos a defectos que había en la pista.

Últimas noticias

Cómo obtener apoyo económico del IMSS para tu boda civil en 2025 Es otorgado una sola vez para cubrir parte de los costos de la celebración; conoce los requisitos y documentos

Por esta razón México envió a 26 narcos a EEUU, Harfuch expone amenazas y redes de extorsión en centros penitenciarios nacionales Omar García Harfuch detalló que la segunda entrega de reos busca proteger a la población y evitar que sigan dirigiendo actividades delictivas desde prisión

La verdura que es capaz de retrasar el envejecimiento, prevenir la osteoporosis y cataratas e incluso ayuda a perder peso Numerosos especialistas recomiendan incorporar vegetales ricos en micronutrientes y antioxidantes como complemento a las estrategias médicas convencionales

Christian Nodal reacciona a críticas contra Ángela Aguilar por su romance: “Se la ha pasado muy mal” El intérprete de regional mexicano se sinceró sobre este y otros temas de su vida amorosa en entrevista con Adela Micha