El jueves será el día más lluvioso de la semana en CDMX, según pronóstico del SMN

La CDMX vive una de las temporadas de lluvias más intensas de los últimos años. Crédito: Cuartoscuro.

La Ciudad de México atraviesa uno de los periodos con mayor nivel de precipitaciones, según declaró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó que durante agosto y septiembre se espera el pico de la temporada de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el próximo jueves 14 de agosto se espera el mayor nivel de precipitación para esta semana.

El Meteorológico indicó que para el jueves hay 80 % de probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en CDMX, con acumulados de entre 50 y 75 mmm.

Esta cifra se acerca a los 84mm que se registraron el pasado domingo 10 de agosto, la cual dejó decenas de avenidas inundadas y obligó al cierre de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Difundieron imágenes de cómo quedaron los accesos de la Línea A, 1, 5 y 9 del Metro CDMX en Pantitlán tras las fuertes lluvias. (Crédito: X/@josuealeexis// @pablohh15)

“Ayer tuvimos 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, lo que afectó principalmente al centro de la CDMX. Desde 1952, la lluvia más grande había sido de 67 milímetros en esta zona del Zócalo”, explicó el lunes 11 de agosto Clara Brugada.

Zona de baja presión se forma en el Atlántico

Una zona de baja presión vinculada a la onda tropical número 22 se formó este martes 12 de agosto con 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 20 % en siete días, según información oficial.

El fenómeno se ubicó a 345 kilómetros al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo, y avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 a 24 kilómetros por hora.

La presencia del monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión en distintas regiones, una vaguada en altura, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, junto con la onda tropical número 21 al sur de Oaxaca y la onda tropical número 22 acercándose a las costas de Quintana Roo, son los sistemas responsables de las fuertes lluvias en México.

Por otra parte, la tormenta tropical Erin se localizó a más de cinco mil kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Debido a su distancia, no representa riesgo para México, aunque las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

Las condiciones meteorológicas previstas para el miércoles 13 de agosto incluyen lluvias puntuales intensas en el oeste de Campeche, así como precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias fuertes en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala, intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, y lluvias aisladas en Baja California.