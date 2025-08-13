Detienen a excandidato del PT vinculado a caso Ayotzinapa por presunta delincuencia organizada

El empresario y exaspirante a gobernador fue arrestado por la FGR en Guerrero tras ser señalado por testigos y un narcomensaje de colaborar con Guerreros Unidos y participar en lavado de dinero. (X @perezhabib)

Pedro Segura Valladares, empresario y exaspirante a la gubernatura de Guerrero por el PT y PVEM en 2021, grabó el momento en que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo arrestaron a la salida del hotel Vida El Lago, en Tepecoacuilco de Trujano, región norte del estado.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, su nombre figura en expedientes federales por presuntos vínculos con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde las declaraciones de testigos protegidos y de un narcotraficante sustentaron la orden de captura por delincuencia organizada que la FGR ejecutó y que fue reportada la noche del martes 12 de agosto.

Segura Valladares es acusado de colaborar con la organización criminal Guerreros Unidos, brindando protección y apoyo logístico, así como facilitar inmuebles, entre ellos un hotel, para ocultar a cuatro de los estudiantes desaparecidos, por otro lado, un narcomensaje también lo habría señalado por presunto lavado de dinero y nexos criminales desde 2024.

Un narcomensaje en Iguala acusó a Pedro Segura de narcotráfico, lavado de dinero y deudas millonarias con grupos criminales. (FB Press Digital Noticias)

Narcomensaje en Iguala acusa a Pedro Segura de narcotráfico y lavado de dinero

De acuerdo con reportes de medios locales, la mañana del 18 de septiembre de 2024 se localizó un mensaje intimidante en el Rancho del Cura, municipio de Iguala, que presuntamente vinculaba al excandidato Pedro Segura Valladares con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y con operaciones de lavado de dinero a través de sus empresas.

El texto insinuaba que su fortuna no provenía de actividades lícitas, sino de una herencia y de una relación con un individuo identificado como “Filipino”. Además, afirmaba que Segura mantenía una deuda de 50 millones de pesos y lo amenazaba con represalias si no pagaba, mencionando incluso el uso de un helicóptero en territorio mexicano. El escrito concluía con una advertencia directa y la supuesta dirección en Chicago donde operaría el lavado de dinero.

Aunque la narcomanta no portaba una firma que la ligara a un cártel específico, el mensaje fue explícito:

“Pedro Segura, nosotros no somos extorsionadores (…) Toda la sociedad, no te quieras hacer la víctima. Dile a la ‘D’ cuánta gente nos has traído de Colombia, incluyendo tu grupo chafa de Los Tigres del Norte Colombiano que promocionas, y cómo has traficado cocaína hacia los Estados Unidos con ellos, así como tus operaciones de lavado de dinero en espejo con tus empresas. Nos viniste a pedir ayuda y ahora no nos quieres pagar los 50 millones que debes"

“Ahí va la primera prueba y poco a poco te va a caer la venganza. Ya que ladras de lejos, dile a la (…) y dale el itinerario del helicóptero que usas en estos últimos dos años en México y dónde ha aterrizado. El dinero se gana trabajando, no como tú, mayate, que te heredaron lo que tienes gracias al ‘Filipino’ con el que te involucraste. Chicago se me hará cortito nomás por tu hocico. Atentamente, la gente a la que le robaste, rata. Acá y en Estados Unidos te voy a romper la madre", se lee en la manta con letras negras y rojas.

Su captura fue transmitida a través de su cuenta oficial de Facebook. (Captura FB Pedro Segura)

Pedro Segura Valladares graba su arresto en Guerrero

Pedro Segura Valladares registró en vivo su arresto a través de Facebook, captando el momento en que descendía de su camioneta y era abordado por agentes federales en la región Norte de Guerrero, con las luces de las patrullas iluminando la escena.

En la grabación se observa a los oficiales solicitándole una identificación y verificando que ninguno de sus acompañantes portara armas. “¿Nos ves cara de delincuentes?”, cuestionó el empresario con evidente molestia, antes de recibir la copia del mandato firmado por la jueza segunda de distrito en procesos penales.

El operativo se realizó cerca de las 19:40 horas y la transmisión, que se extendió poco más de tres minutos, perdió el audio hacia el final, justo cuando los agentes le leían sus derechos. Minutos después, Segura Valladares fue subido a una unidad oficial para su traslado.