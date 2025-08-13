México

Cuánto tiempo se debe dejar el acondicionador para tener un cabello nutrido, suave y manejable

Considerado un básico en la rutina capilar, es importante saber cómo usarlo para tener resultados más efectivos

Por Jazmín González

Una experta capilar compartió una
Una experta capilar compartió una serie de consejos para tener resultados más efectivos.

El acondicionador es considerado un básico en la rutina capilar debido a que su función principal es ayudar a mantener la hidratación y suavidad del cabello, mientras que el shampoo elimina suciedad.

Sin embargo, es importante saber cómo utilizarlo para tener resultados efectivos, ya que aunque la mayoría de los envases cuentan con una serie de indicaciones, existe algunos trucos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo se debe dejar el acondicionador en el cabello

De acuerdo con Rachel Valentine, experta en el cuidado capilar y creadora de contenido, es recomendable secar el pelo con una toalla después de haber colocado el shampoo.

De esa forma se eliminará el exceso de agua y el acondicionador podrá tener un efecto más rápido y profundo:

“Cuanta más agua tengas en el pelo más diluido estará el acondicionador, necesitarás mucha más para conseguir el mismo efecto y tirarás mucho producto”, explicó a través de un video en TikTok.

Es decir, de esa forma el acondicionador no será consumido por el agua y podrá ser colocado solo por uno o dos minutos, por lo que este truco es el aliado perfecto para las personas que tienen poco tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Usualmente, el tiempo recomendado es de dos a cinco minutos, intervalo que permite que los ingredientes actúen sobre la fibra capilar para hidratar y suavizar; sin embargo, con el truco de la experta capilar los efectos serán más rápidos por menos tiempo.

Cabe señalar que no es lo mismo para los tratamientos acondicionadores profundos o mascarillas capilares que pueden necesitar entre 10 y 20 minutos. Por lo que siempre es recomendable supervisar los efectos que puede causar dicho truco.

Por qué es importante el uso del acondicionador en el cabello

El uso importante del acondicionador complementa la limpieza y ayuda a mantener la salud y el aspecto del cabello, pues proporciona los siguientes beneficios:

  1. Facilita el desenredado, reduciendo la rotura durante el peinado.
  2. Aporta hidratación y suavidad.
  3. Minimiza la electricidad estática y el frizz.
  4. Cierra la cutícula del cabello, lo que mejora el brillo y protege de agresiones externas (calor, contaminación, productos químicos).
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existen acondicionadores formulados para necesidades específicas como control de volumen, reparación de daños o protección del color en cabellos teñidos: de esta forma, la variedad disponible en el mercado permite que las personas pueden elegir el acondicionador que mejor responda a sus necesidades.

