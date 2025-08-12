México

Protección Civil de Tlalnepantla atendió derrumbe en la colonia Lázaro Cárdenas

No se registraron heridos y se abrió un albergue temporal

Por Jorge Contreras

Se registró un nuevo derrumbe
Se registró un nuevo derrumbe en la colonia Lázaro Cárdenas, Tlalnepantla de Baz (PC Tlalnepantla/Facebook)

La Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Tlalnepantla de Baz informó que personal especializado sigue atendiendo un derrumbe registrado la noche de ayer en la calle Legión de Halcón, colonia Lázaro Cárdenas, Tercera sección, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y mitigar posibles riesgos adicionales.

El reporte indica que, tras recibir la alerta por las constantes lluvias de las últimas horas, las Coordinaciones de Operaciones y de Análisis de Riesgo y Monitoreo se movilizaron de manera inmediata al lugar de los hechos, aunque no se reportaron personas lesionadas, pero seis adultos y un menor de edad fueron auxiliados traes la caída de la barda.

Se señala que fueron afectadas tres casas por el derrumbe de una barda que fue provocado por la filtración de agua, aunque no se ha informado si las personas ya acudieron al albergue que fue habilitado para los vecinos que lo requieran.

Tras la evaluación, se determinó que las intensas lluvias de los últimos días, aunado a la construcción que tiene falta de recursos y materiales, se generó el deslave de la barda que es parte de la vivienda.

Albergue temporal en funcionamiento

Derrumbe Lázaro Cárdenas Tlalnepantla Edomex
Derrumbe Lázaro Cárdenas Tlalnepantla Edomex (PC Tlalnepantla/Facebook)

Desde entonces, se han llevado a cabo labores de evaluación del terreno, contención de escombros y medidas preventivas para evitar que el incidente afecte a más viviendas o ponga en peligro la integridad de los habitantes, destacaron autoridades a través de un boletín.

Aunque no se han reportado víctimas, la autoridad municipal mantiene un cerco de seguridad y ha recomendado a los vecinos evitar transitar cerca del área del derrumbe. Asimismo, se mantiene un monitoreo constante para detectar cualquier cambio en la estructura del terreno, “se están realizando los estudios y evaluaciones correspondientes para determinar con exactitud las afectaciones”, se lee en el comunicado.

Estos hechos recuerdan lo que paso hace casi cuatro años, cuando en septiembre del 2021, se desgajó el Cerro del Chiquihuite en esta misma colonia, dejando como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad.

Por igual, el 19 de junio pasado, también se registró otro deslave en la colonia La Cantera, donde están en peligro 19 familias.

Las autoridades municipales exhortaron a los habitantes a trasladarse al refugio temporal habilitado por el DIF Tlalnepantla, el Karol Wojtyla, ubicado en el Deportivo Cri-Cri.

Protección Civil también hizo un llamado a la población para reportar cualquier señal de inestabilidad en laderas, muros de contención o taludes, y subrayó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales para evitar incidentes mayores.

Finalmente, la Dirección Municipal reafirmó que continuará en la zona hasta que la situación se encuentre completamente bajo control, garantizando así que no existan riesgos latentes para las familias que habitan en el área.

