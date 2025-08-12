Esto es lo que necesitas para ver la lluvia de meteoros Perseidas desde México

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 12 de agosto de 2025 marcará el momento más esperado para los entusiastas de la astronomía: el pico de la lluvia de meteoros Perseidas, cuando el número de destellos visibles en el cielo puede alcanzar hasta 100 meteoros por hora en condiciones óptimas de oscuridad.

Este fenómeno, que se extiende hasta la madrugada del 13 de agosto, ofrece a millones de personas en todo el mundo la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos celestes más notables del año.

La lluvia de meteoros Perseidas se produce cada año cuando la Tierra cruza la estela de polvo y fragmentos que deja el cometa Swift-Tuttle en su órbita. Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, estas partículas se desintegran y generan los característicos destellos luminosos conocidos como meteoros.

El nombre de las Perseidas proviene de la constelación de Perseo, ya que los meteoros parecen surgir de esa región del cielo.El periodo de observación de las Perseidas abarca desde mediados de julio hasta finales de agosto, pero el punto de mayor actividad, o pico, se concentra entre el 11 y el 13 de agosto. Durante estas fechas, la frecuencia de meteoros aumenta de manera significativa, permitiendo que el fenómeno sea visible a simple vista, sin necesidad de instrumentos especiales, siempre que el cielo se mantenga despejado y libre de contaminación lumínica.La experiencia de observar las Perseidas no depende únicamente de la cantidad de meteoros, sino también de la disposición y paciencia del observador.

Aunque el evento se extiende por varios días, la noche del 12 de agosto representa la mejor oportunidad para disfrutar del máximo esplendor de la lluvia, ya que la Tierra atraviesa la zona más densa de escombros del cometa Swift-Tuttle.Para quienes deseen contemplar la lluvia de meteoros desde México, se recomienda buscar lugares alejados de las luces urbanas y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

Recomendaciones para observar las Perseidas

Elige un lugar oscuro: Busca una zona alejada de la contaminación lumínica de las ciudades. Áreas rurales o de montaña son ideales. Consulta el pronóstico del tiempo: Cielos despejados aumentan las probabilidades de ver meteoros. Verifica las condiciones antes de salir. Adapta la vista a la oscuridad: Permite que tus ojos se acostumbren a la oscuridad durante al menos 15-20 minutos. Evita mirar pantallas o luces brillantes. No uses telescopio ni binoculares: El fenómeno se disfruta mejor a simple vista, ya que los meteoros suelen recorrer grandes extensiones del cielo. Acude en los horarios adecuados: El mejor momento suele ser después de la medianoche y antes del amanecer, cuando la actividad es mayor. Lleva ropa cómoda y abrigo: Las noches pueden ser frías, incluso en verano. Usa ropa adecuada y lleva manta o silla para mayor comodidad. Dirige la mirada al noreste: El radiante de las Perseidas se encuentra en la constelación de Perseo, hacia el noreste, pero los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Sé paciente: La frecuencia puede variar, pero durante el pico pueden observarse decenas de meteoros por hora. Evita luces artificiales: Apaga linternas, móviles y otros dispositivos innecesarios. Lleva agua y algo de comer: Si planeas una observación prolongada, hidrátate y mantén energías.