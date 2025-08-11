“Tiene que haber cambios en la Fiscalía del Edomex”: Sheinbaum sobre el caso Fernando, niño asesinado por deuda de mil pesos

La presidenta mencionó que se debe trabjar para que este caso no se repita (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso de Fernando, el niño de 5 años que fue asesinado luego de que su madre no pudiera pagar una deuda de mil pesos.

Según declaraciones de la abogada de la familia, la madre habría acudido al DIF municipal y a la Fiscalía Regional sin recibir ayuda u orientación.

“Se está investigando por la Fiscalía del Edomex qué fue lo que ocurrió y por qué no se le dio atención pronta y expedita la solicitud de la madre”, mencionó la presidenta.

“Es un caso muy trágico, muy doloroso. Tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”, agregó.

La mandataria también mencionó que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch estuvieron en contacto con la familia.

“Se está apoyando a la familia, pero lo más importante es que no haya repetición de este caso...de una madre que pide appoyo a la autiridad y que por una razón u otra no se le da.”, declaró.