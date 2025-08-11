México

“Tiene que haber cambios en la Fiscalía del Edomex”: Sheinbaum sobre el caso Fernando, niño asesinado por deuda de mil pesos

Vecinos y familiares de Fernando siguen pidiendo justicia por el caso del menor asesinado en Los Reyes-La Paz

Por Aura Reyna

Guardar
La presidenta mencionó que se
La presidenta mencionó que se debe trabjar para que este caso no se repita (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso de Fernando, el niño de 5 años que fue asesinado luego de que su madre no pudiera pagar una deuda de mil pesos.

Según declaraciones de la abogada de la familia, la madre habría acudido al DIF municipal y a la Fiscalía Regional sin recibir ayuda u orientación.

Se está investigando por la Fiscalía del Edomex qué fue lo que ocurrió y por qué no se le dio atención pronta y expedita la solicitud de la madre”, mencionó la presidenta.

“Es un caso muy trágico, muy doloroso. Tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”, agregó.

La mandataria también mencionó que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch estuvieron en contacto con la familia.

“Se está apoyando a la familia, pero lo más importante es que no haya repetición de este caso...de una madre que pide appoyo a la autiridad y que por una razón u otra no se le da.”, declaró.

Temas Relacionados

FGJEMEdomexseguridadLos Reyes La PazClaudia ShienbaumDelfina Gómezmexico-noticias

Más Noticias

Obtienen orden de aprehensión contra adulta mayor por maltrato animal en Coyoacán: “Moni” murió

Peritajes forenses confirman que el animal sufrió agresiones mortales y fue sepultada en un área común del edificio

Obtienen orden de aprehensión contra

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.6 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 11 de agosto

Pablo Gómez presenta decreto de la Comisión presidencial, iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum: “No hay presupuesto adicional”

El nuevo titular esclareció los cuestionamientos respecto a la nueva reforma del gobierno federal

Pablo Gómez presenta decreto de

Sheinbaum confirma presencia de 81 mexicanos detenidos en el “Alligator Alcatraz”

La presencia de caimanes en los alrededores del centro ha desatado críticas hacia las políticas migratorias de EEUU

Sheinbaum confirma presencia de 81

Temblor en México: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Salina Cruz, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en México: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer que fue reclutada por

Mujer que fue reclutada por el CJNG narra el infierno que vivió en rancho Izaguirre: entrenamientos extremos, castigos y canibalismo

Alianza entre El Mayito Flaco y El Chapo Isidro estaría quebrándose, según José Luis Montenegro

Líderes del Cártel de Sinaloa recibieron credenciales como asesores en el Senado, revela María Idalia Gómez

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: eliminación de Adrián Di Monte desata polémicas

Cómo cambian las tendencias en La Casa de los Famosos México tras el posicionamiento del domingo 10 de agosto

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué pasó la madrugada de este lunes tras la eliminación de Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025

Esto es lo que pensaba Ángela Aguilar sobre la relación entre Nodal y Cazzu en 2023: “A Julieta la admiro muchísimo, la quiero”

DEPORTES

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca