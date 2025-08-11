La Casa de los Famosos México en vivo: Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 tuvo uno de los posicionamientos más tensos y comentados hasta ahora.
Antes de despedirse, Adrián Di Monte les dedicó un emotivo mensaje a sus compañeros: “Los quiero muchísimo a todos, Facundo y Ninel son hermosos en su papel, cuarto Noche, échenle muchas ganas, qué gusto compartir con ustedes. ¡Ganen y diviértanse! Los amo”. Al salir, su esposa Nuja lo recibió con un beso.
En redes sociales, los internautas celebraron su eliminación.
Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México. Priscila Valverde permanece en el reality una semana más.
Mar Conteras se convirtió en la segunda nominada en ser salvada.
La primera persona salvada de la noche fue Alexis Ayala: “vamos a rugir, ahí los veo” dijo a sus compañeros nominados. Al llegar a la casa, el Cuarto Día no lo fueron a recibir, pero éste comentó: “Que ruedes las cabezas y que empiece el eclipse”.
Con más de 11 millones de votos, Galilea Montijo cierra las votaciones para salvar a los nominados.
La tensión crece en La Casa de los Famosos México 2025 con la segunda Gala de Eliminación, en la que Alexis Ayala, Priscila Valverde, Adrián Di Monte y Mar Contreras llegan a la sala final a la espera del veredicto del público.
El posicionamiento de esta semana fue dominado por Alexis, quien recibió más señalamientos de sus compañeros que cualquier otro nominado. Ninel Conde, Facundo, Elaine Haro, Mariana Botas y Shiky, entre otros, le reprocharon comentarios fuera de lugar, baja tolerancia a la frustración y poca disposición para integrarse.
Priscila, por su parte, recibió críticas de Aldo de Nigris, Aarón Mercury, El Guana y Abelito por aislamiento y falta de conexión.