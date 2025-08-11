México

Inundaciones y afectaciones por lluvia intensa en CDMX en vivo: Realizan trabajos en la Línea 5 del Metro

Las fuertes lluvias registradas en la capital la tarde y noche del domingo dejaron severas inundaciones en diversos puntos

Por Anayeli Tapia Sandoval

06:49 hsHoy

Este domingo fue el día más lluvioso durante la temporada de lluvias

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA), Ing. Mario Esparza, informó que la tarde y noche de este domingo registraron las lluvias más intensas de la temporada en la Ciudad de México.

Las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco fueron las más afectadas, con precipitaciones que superaron los 50 milímetros en poco más de 20 minutos.

En el Zócalo, la lluvia alcanzó los 84 milímetros, cifra que supera ampliamente el promedio mensual de agosto, que es de 152 milímetros.

Esparza agregó que el monitoreo del drenaje continúa de manera constante en las zonas afectadas.

06:22 hsHoy

Se realizan trabajos nocturnos para reanudar servicio en la Línea 5 del Metro

Durante la madrugada, el equipo de Instalaciones Hidráulicas continuará con los trabajos de reparación en la Línea 5 del Metro, con el objetivo de reanudar el servicio completo lo antes posible. Las labores se enfocan en solucionar las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias, que provocaron interrupciones en el sistema.

Por ahora, la circulación de trenes en la Línea 5 se limita únicamente al tramo de Politécnico a Consulado, en ambos sentidos, mientras se concluyen las operaciones en las estaciones afectadas.

No hay servicio en Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro.

06:20 hsHoy

Se normaliza servicio en la Línea 3 del Metro

El Metro anunció que se normaliza el servicio en toda la Línea 3. Después de que el personal técnico atendió las afectaciones causadas por la lluvia y concluyó la revisión en la zona de vías, la circulación de los trenes se reanudó.

06:11 hsHoy

Caos en el AICM: Inundaciones, largas filas y cancelaciones de vuelos afectan a pasajeros (videos)

Pasajeros enfrentan largas esperas, cancelaciones y confusión

Por Anayeli Tapia Sandoval

Graves afectaciones en el AICM
Graves afectaciones en el AICM tras fuertes inundaciones. (Redes sociales)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) vivió una de sus jornadas más caóticas tras las intensas lluvias del domingo 10 de agosto.

06:10 hsHoy

AICM suspende momentáneamente operaciones de aterrizaje y despegue por fuertes lluvias en CDMX

La suspensión en las operaciones también afectará el horario de salida y llegada de algunos vuelos programados para las próximas horas

Por Israel Aguilar Esquivel

Vuelos que se dirigían al
Vuelos que se dirigían al AICM fueron desviados a otros aeropuertos (Karina Hernández / Infobae)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, como resultado de los estragos causados por las fuertes lluvias que se precipitaron sobre la capital del país, suspenderán las operaciones de aterrizaje y despegue por las próximas tres horas. De igual manera, recomendaron a usuarios comunicarse con su aerolínea para informarse sobre posibles cambios en los vuelos.

06:11 hsHoy

Línea 2 del Metro CDMX: captan el momento de una explosión en las vías de San Antonio Abad

Los policías de la estación evacuaron a los usuarios y activaron los protocolos de emergencia

Por Luz Coello

Usuarios captaron el momento en el que se registró una explosión en San Antonio Abad. (Crédito: X/ @AztecaNoticias)

Cerca de las 19:00 horas de este domingo 10 de agosto, usuarios de la Línea 2 del Metro presenciaron una fuerte explosión que provocó pánico entre los pasajeros y las personas cercanas a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), por lo que tuvieron que ser desalojadas.

