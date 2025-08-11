Inundaciones y afectaciones por lluvia intensa en CDMX en vivo: Realizan trabajos en la Línea 5 del Metro

06:49 hs

Este domingo fue el día más lluvioso durante la temporada de lluvias

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA), Ing. Mario Esparza, informó que la tarde y noche de este domingo registraron las lluvias más intensas de la temporada en la Ciudad de México.

Las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco fueron las más afectadas, con precipitaciones que superaron los 50 milímetros en poco más de 20 minutos.

En el Zócalo, la lluvia alcanzó los 84 milímetros, cifra que supera ampliamente el promedio mensual de agosto, que es de 152 milímetros.