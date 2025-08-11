Inundaciones y afectaciones por lluvia intensa en CDMX en vivo: Realizan trabajos en la Línea 5 del Metro

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA), Ing. Mario Esparza, informó que la tarde y noche de este domingo registraron las lluvias más intensas de la temporada en la Ciudad de México.
Las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco fueron las más afectadas, con precipitaciones que superaron los 50 milímetros en poco más de 20 minutos.
En el Zócalo, la lluvia alcanzó los 84 milímetros, cifra que supera ampliamente el promedio mensual de agosto, que es de 152 milímetros.
Esparza agregó que el monitoreo del drenaje continúa de manera constante en las zonas afectadas.
Durante la madrugada, el equipo de Instalaciones Hidráulicas continuará con los trabajos de reparación en la Línea 5 del Metro, con el objetivo de reanudar el servicio completo lo antes posible. Las labores se enfocan en solucionar las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias, que provocaron interrupciones en el sistema.
Por ahora, la circulación de trenes en la Línea 5 se limita únicamente al tramo de Politécnico a Consulado, en ambos sentidos, mientras se concluyen las operaciones en las estaciones afectadas.
No hay servicio en Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro.
El Metro anunció que se normaliza el servicio en toda la Línea 3. Después de que el personal técnico atendió las afectaciones causadas por la lluvia y concluyó la revisión en la zona de vías, la circulación de los trenes se reanudó.
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) vivió una de sus jornadas más caóticas tras las intensas lluvias del domingo 10 de agosto.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, como resultado de los estragos causados por las fuertes lluvias que se precipitaron sobre la capital del país, suspenderán las operaciones de aterrizaje y despegue por las próximas tres horas. De igual manera, recomendaron a usuarios comunicarse con su aerolínea para informarse sobre posibles cambios en los vuelos.
Cerca de las 19:00 horas de este domingo 10 de agosto, usuarios de la Línea 2 del Metro presenciaron una fuerte explosión que provocó pánico entre los pasajeros y las personas cercanas a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), por lo que tuvieron que ser desalojadas.