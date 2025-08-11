Esto es lo que estaría ganando Aarón Mercury semanalmente en ‘La Casa de los Famosos México 3’

Quién es Aaron Mercury. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

En los primeros días de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury destaca tanto por su creciente popularidad entre la audiencia como por las relaciones que ha forjado en la competencia.

La presencia del influencer, ampliamente conocido en redes sociales, ya ha dado pie a que varios seguidores lo consideren fuerte candidato para avanzar hacia la gran final del reality.

La edición, que inició recientemente, ha estado marcada por la rápida formación de alianzas, estrategias y diferencias entre los participantes.

Aaron Mercury cada vez más fuerte en el programa (ViX/Captura de pantalla)

La figura de Aarón Mercury sobresale especialmente debido a su carisma, sentido del humor y naturalidad, atributos que le han permitido conectar con el público y con otros integrantes del show.

Entre las amistades y equipos que ha formado en la casa, destaca su buena relación con Abelito. Además, el fandom ha tomado nota de su cercanía con Aldo de Nigris, situación que ha impulsado la creación de un “ship” entre ambos.

A medida que avanzan los episodios, los favoritos para la final se perfilan con mayor claridad. La participación de Aarón Mercury sigue atrayendo la atención, en parte gracias a la interacción constante que mantiene con sus seguidores fuera del programa, potenciando así su notoriedad y fortaleciendo su presencia en la competencia de La Casa de los Famosos México.

¿Y cuánto gana Aarón Mercury en ‘La Casa de los Famosos México’?

Aaron Mercury tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram. (Instagram)

El interés por los sueldos que perciben los participantes en La Casa de los Famosos México se ha intensificado, especialmente tras conocerse estimaciones sobre lo que ganan algunos de los concursantes. Según el creador digital Alex Aguilar, Aarón Mercury estaría recibiendo entre 70 mil y 80 mil pesos semanales, una cifra considerada baja dentro del contexto del programa.

El formato del reality estipula que cada habitante recibe un sueldo semanal como compensación por su estancia, lo que incentiva a luchar por evitar nominaciones y eliminaciones. La cantidad que obtienen depende del nivel de fama de cada celebridad o de la negociación lograda antes de integrarse al show. En este sentido, el caso de Ninel Conde sobresale, pues se comenta que fue capaz de asegurar uno de los sueldos más altos de la temporada.

Por otro lado, la situación de Aarón Mercury contrasta notoriamente con otros integrantes, ya que a pesar de su relevante presencia en redes sociales, el monto recibido resulta modesto si se compara con el de algunos compañeros.

A pesar de estas diferencias salariales, la verdadera aspiración de los participantes radica en alcanzar la etapa final del reality. Más allá del sueldo semanal, quien resulte ganador obtendrá 4 millones de pesos mexicanos como premio mayor, lo que convierte la permanencia en la casa y el apoyo del público en factores decisivos para el desenlace de esta edición.