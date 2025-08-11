México

Esto es lo que estaría ganando Aarón Mercury semanalmente en ‘La Casa de los Famosos México 3’

El influencer es uno de los que menos dinero recibe por permanecer en el reality show

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Quién es Aaron Mercury. |
Quién es Aaron Mercury. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

En los primeros días de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury destaca tanto por su creciente popularidad entre la audiencia como por las relaciones que ha forjado en la competencia.

La presencia del influencer, ampliamente conocido en redes sociales, ya ha dado pie a que varios seguidores lo consideren fuerte candidato para avanzar hacia la gran final del reality.

La edición, que inició recientemente, ha estado marcada por la rápida formación de alianzas, estrategias y diferencias entre los participantes.

Aaron Mercury cada vez más
Aaron Mercury cada vez más fuerte en el programa (ViX/Captura de pantalla)

La figura de Aarón Mercury sobresale especialmente debido a su carisma, sentido del humor y naturalidad, atributos que le han permitido conectar con el público y con otros integrantes del show.

Entre las amistades y equipos que ha formado en la casa, destaca su buena relación con Abelito. Además, el fandom ha tomado nota de su cercanía con Aldo de Nigris, situación que ha impulsado la creación de un “ship” entre ambos.

A medida que avanzan los episodios, los favoritos para la final se perfilan con mayor claridad. La participación de Aarón Mercury sigue atrayendo la atención, en parte gracias a la interacción constante que mantiene con sus seguidores fuera del programa, potenciando así su notoriedad y fortaleciendo su presencia en la competencia de La Casa de los Famosos México.

¿Y cuánto gana Aarón Mercury en ‘La Casa de los Famosos México’?

Aaron Mercury tiene más de
Aaron Mercury tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram. (Instagram)

El interés por los sueldos que perciben los participantes en La Casa de los Famosos México se ha intensificado, especialmente tras conocerse estimaciones sobre lo que ganan algunos de los concursantes. Según el creador digital Alex Aguilar, Aarón Mercury estaría recibiendo entre 70 mil y 80 mil pesos semanales, una cifra considerada baja dentro del contexto del programa.

El formato del reality estipula que cada habitante recibe un sueldo semanal como compensación por su estancia, lo que incentiva a luchar por evitar nominaciones y eliminaciones. La cantidad que obtienen depende del nivel de fama de cada celebridad o de la negociación lograda antes de integrarse al show. En este sentido, el caso de Ninel Conde sobresale, pues se comenta que fue capaz de asegurar uno de los sueldos más altos de la temporada.

Por otro lado, la situación de Aarón Mercury contrasta notoriamente con otros integrantes, ya que a pesar de su relevante presencia en redes sociales, el monto recibido resulta modesto si se compara con el de algunos compañeros.

A pesar de estas diferencias salariales, la verdadera aspiración de los participantes radica en alcanzar la etapa final del reality. Más allá del sueldo semanal, quien resulte ganador obtendrá 4 millones de pesos mexicanos como premio mayor, lo que convierte la permanencia en la casa y el apoyo del público en factores decisivos para el desenlace de esta edición.

Temas Relacionados

Aarón MercuryLa Casa de los Famosos MéxicoViXTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

El arquero de Costa Rica recibió su primer gol en la Liga MX en su presentación en CU contra los Rayos del Necaxa

Pumas y Necaxa empatan en

18 años después, Otro Rollo regresa con Adal Ramones, Yordi Rosado y Lalo España en nuevo formato

El regreso del legendario programa contará con varios de sus rostros más queridos, pero la alineación incompleta ha dejado a los seguidores preguntándose qué sorpresas traerá este show en vivo

18 años después, Otro Rollo

EEUU espera alcanzar acuerdo comercial con México en octubre

EEUU y México anunciaron a inicios de agosto una prórroga de 90 días antes de aplicar los aranceles generales del 30 %

EEUU espera alcanzar acuerdo comercial

Lotería Nacional: estos son los ganadores del Protouch del domingo 10 de agosto

Después de cada jornada, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Protouch

Lotería Nacional: estos son los

Temblor en hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cd Hidalgo, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en hoy: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres con

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

Reportan ataque armado del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán, contra pobladores

ENTRETENIMIENTO

18 años después, Otro Rollo

18 años después, Otro Rollo regresa con Adal Ramones, Yordi Rosado y Lalo España en nuevo formato

TV Azteca ofrecería millonaria suma a Florinda Meza para ser parte de MasterChef Celebrity

La película más reproducida en Prime Video México HOY

Las mejores cintas de Netflix México para ver en cualquier momento

El top de las mejores series de Prime Video en México

DEPORTES

Pumas vs Necaxa: Diego de

Pumas vs Necaxa: Diego de Buen empató el partido

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos